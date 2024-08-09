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Патологоанатом городской больницы Севастополя арестован за взятки - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Патологоанатом городской больницы Севастополя арестован за взятки
Патологоанатом городской больницы Севастополя арестован за взятки - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Патологоанатом городской больницы Севастополя арестован за взятки
Заведующий патологоанатомическим отделением севастопольской больница №5 задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Как сообщает... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T13:56
2024-08-09T13:56
севастополь
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
взятка
коррупция
происшествия
ленинский районный суд севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Заведующий патологоанатомическим отделением севастопольской больница №5 задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю, мужчине грозит до 15 лет заключения.По данным ведомства, он с 2017 по 2024 годы получил от своих подчиненных не менее 1,28 млн рублей за разрешение взымать плату от родственников усопших за исследования и проведение танатокосметологии трупов.В ходе обысков у подозреваемого изъяты около 400 тысяч рублей, полученных от подчиненных. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Патологоанатому грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Решением Ленинского районного суда подозреваемый заключен под стражу на два месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взяткиБрал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонииВ Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны
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севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, взятка, коррупция, происшествия, ленинский районный суд севастополя, новости крыма, видео
Патологоанатом городской больницы Севастополя арестован за взятки

За взятки в особо крупном размере арестован патологоанатом больницы в Севастополе - УФСБ

13:56 09.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Заведующий патологоанатомическим отделением севастопольской больница №5 задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю, мужчине грозит до 15 лет заключения.
По данным ведомства, он с 2017 по 2024 годы получил от своих подчиненных не менее 1,28 млн рублей за разрешение взымать плату от родственников усопших за исследования и проведение танатокосметологии трупов.
"В указанном учреждении данные услуги являлись платными, однако, получив одобрение от начальника, санитары не проводили оплату через кассу, пользуясь при проведении всех манипуляций помещениями, оборудованием и препаратами патологоанатомического отделения", - уточняют в пресс-службе.
В ходе обысков у подозреваемого изъяты около 400 тысяч рублей, полученных от подчиненных. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Патологоанатому грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.
Решением Ленинского районного суда подозреваемый заключен под стражу на два месяца.
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