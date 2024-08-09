https://crimea.ria.ru/20240809/patologoanatom-gorodskoy-bolnitsy-sevastopolya-arestovan-za-vzyatki-1139478001.html

Патологоанатом городской больницы Севастополя арестован за взятки

Патологоанатом городской больницы Севастополя арестован за взятки - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Патологоанатом городской больницы Севастополя арестован за взятки

Заведующий патологоанатомическим отделением севастопольской больница №5 задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Как сообщает... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T13:56

2024-08-09T13:56

2024-08-09T13:56

севастополь

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

взятка

коррупция

происшествия

ленинский районный суд севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/09/1139477872_28:0:1176:646_1920x0_80_0_0_db032bb8ad637541911ffe511c96d1c8.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Заведующий патологоанатомическим отделением севастопольской больница №5 задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю, мужчине грозит до 15 лет заключения.По данным ведомства, он с 2017 по 2024 годы получил от своих подчиненных не менее 1,28 млн рублей за разрешение взымать плату от родственников усопших за исследования и проведение танатокосметологии трупов.В ходе обысков у подозреваемого изъяты около 400 тысяч рублей, полученных от подчиненных. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Патологоанатому грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Решением Ленинского районного суда подозреваемый заключен под стражу на два месяца.Читайте также на РИА Новости Крым:Начальник Севастопольского бюро судмедэкспертизы арестован за взяткиБрал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонииВ Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, взятка, коррупция, происшествия, ленинский районный суд севастополя, новости крыма, видео