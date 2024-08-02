https://crimea.ria.ru/20240802/bral-vzyatki-edoy-politseyskomu-iz-sevastopolya-grozit-do-10-let-kolonii-1139318424.html

Брал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонии

Брал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонии - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Брал взятки едой: полицейскому из Севастополя грозит до 10 лет колонии

В Севастополе задержан сотрудник полиции, который передал своему знакомому владельцу кафе данные о рейдах и проверках в отношении нелегальных мигрантов в обмен... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T13:47

2024-08-02T13:47

2024-08-02T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе задержан сотрудник полиции, который передал своему знакомому владельцу кафе данные о рейдах и проверках в отношении нелегальных мигрантов в обмен на бесплатные обеды. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, полицейский при общении с коллегами узнал о грядущих проверках знакомого ему владельца кафе в районе Сапун-Горы. Ранее фигурант неоднократно привлекал собственника этого общепита к ответственности за нарушение миграционного законодательства.Тем самым сотрудник МВД освободил владельца заведения и работающих иностранцев от административной ответственности, получив за это бесплатные готовые блюда и продукты питания.Нарушение закона выявили сотрудники собственной безопасности регионального управления МВД и Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Фигурант признал свою вину, следователь получил от него явку с повинной. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.Устанавливаются иные возможные факты противоправной деятельности подозреваемого.Как указали в пресс-службе регионального управления МВД, в случае подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.Руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев в интервью РИА Новости Крым ранее сообщил, что в Крыму за полгода возбуждено 25 уголовных дел в отношении иностранных граждан. В свою очередь в сфере организации незаконной миграции возбуждено 15 уголовных дел, в том числе 10 - по фактам должностных преступлений.

https://crimea.ria.ru/20240603/v-yalte-inspektor-po-migratsii-za-vzyatki-registrirovala-inostrantsev-1137817189.html

севастополь

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