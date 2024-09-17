Энергодар без света, воды и связи из-за артобстрела украинских боевиков
Без света и воды остался Энергодар из-за артобстрела украинских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС, остался без электро-, водоснабжения и связи из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз.
"Сегодня в связи с артобстрелом ВСУ в Энергодаре произошло аварийное отключение электроснабжения. На данный момент в городе отсутствуют электричество, водоснабжение и связь", – написал он в своем Telegram-канале.
Как только позволит оперативная обстановка, специалисты приступят к анализу повреждений и последующей ликвидации последствий, добавил Сеновоз.
17 августа украинский беспилотник сбросил снаряд на дорогу у энергоблоков Запорожской атомной электростанции, создав прямую угрозу безопасности АЭС и ее сотрудников.
11 августа ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию – изнутри выгорела градирня, предназначенная для охлаждения механизмов турбинной установки. Угрозы с точки зрения ядерной безопасности это не представляет, поскольку механизмы турбинной установки давно не работают.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Россия готова развернуть работы по перезапуску Запорожской атомной электростанции, как только позволит обстановка.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной и очень хрупкой. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что не ожидает от него правдивого доклада визита электростанцию, отметив, что у миссии не хватит смелости заявить, откуда на самом деле ведутся регулярные обстрелы станции и каких усилий стоит нашей армии защищать реактор.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, в октябре 2022 года она перешла под контроль РФ.
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