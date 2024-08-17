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Атака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоков - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Атака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоков
Атака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоков - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Атака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоков
Украинский беспилотник сбросил снаряд на дорогу у энергоблоков Запорожской атомной электростанции, создав прямую угрозу безопасности АЭС и ее сотрудников. Об... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T11:29
2024-08-17T11:29
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
обстрелы всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбросил снаряд на дорогу у энергоблоков Запорожской атомной электростанции, создав прямую угрозу безопасности АЭС и ее сотрудников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ЗАЭС.В результате атаки никто не пострадал, однако украинские боевики в очередной раз создали прямую угрозу безопасности персонала и станции, акцентировали в пресс-службе.Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда, добавили на ЗАЭС.РИА Новости ранее сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях.Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.11 августа ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию, в результате изнутри выгорела градирня, предназначенная для охлаждения механизмов турбинной установки. Угрозы с точки зрения ядерной безопасности это не представляет, поскольку механизмы турбинной установки давно не работают. При этом степень ущерба сложному оборудованию станции еще только предстоит определить специалистамПостоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что атаки на Запорожскую АЭС являются элементом изобретенной киевским режимом доктрины "ядерного устрашения".Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность
Атака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоков

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на дорогу вдоль энергоблоков Запорожской атомной станции

11:29 17.08.2024
 
© Telegram ЗАЭС. ОфициальноВСУ с беспилотника атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС
ВСУ с беспилотника атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС
© Telegram ЗАЭС. Официально
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбросил снаряд на дорогу у энергоблоков Запорожской атомной электростанции, создав прямую угрозу безопасности АЭС и ее сотрудников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ЗАЭС.
"Сегодня в 7 утра дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал", - говорится в сообщении.
© Telegram ЗАЭС. ОфициальноВСУ с беспилотника атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС
ВСУ с беспилотника атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС
© Telegram ЗАЭС. Официально
ВСУ с беспилотника атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС
В результате атаки никто не пострадал, однако украинские боевики в очередной раз создали прямую угрозу безопасности персонала и станции, акцентировали в пресс-службе.
Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда, добавили на ЗАЭС.
© Telegram ЗАЭС. ОфициальноВСУ с беспилотника атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС
ВСУ с беспилотника атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС
© Telegram ЗАЭС. Официально
ВСУ с беспилотника атаковали маршрут персонала Запорожской АЭС
РИА Новости ранее сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях.
Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.
11 августа ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию, в результате изнутри выгорела градирня, предназначенная для охлаждения механизмов турбинной установки. Угрозы с точки зрения ядерной безопасности это не представляет, поскольку механизмы турбинной установки давно не работают. При этом степень ущерба сложному оборудованию станции еще только предстоит определить специалистам
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что атаки на Запорожскую АЭС являются элементом изобретенной киевским режимом доктрины "ядерного устрашения".
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьОбстрелы ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиБезопасность
 
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