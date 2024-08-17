https://crimea.ria.ru/20240817/ataka-na-zaporozhskuyu-aes-dron-sbrosil-zaryad-na-dorogu-vdol-energoblokov-1139669649.html

Атака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоков

Атака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоков - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Атака на Запорожскую АЭС: дрон сбросил заряд на дорогу вдоль энергоблоков

Украинский беспилотник сбросил снаряд на дорогу у энергоблоков Запорожской атомной электростанции, создав прямую угрозу безопасности АЭС и ее сотрудников. Об... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T11:29

2024-08-17T11:29

2024-08-17T11:29

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

обстрелы всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбросил снаряд на дорогу у энергоблоков Запорожской атомной электростанции, создав прямую угрозу безопасности АЭС и ее сотрудников. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ЗАЭС.В результате атаки никто не пострадал, однако украинские боевики в очередной раз создали прямую угрозу безопасности персонала и станции, акцентировали в пресс-службе.Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда, добавили на ЗАЭС.РИА Новости ранее сообщало о подготовке киевским режимом ракетных ударов по местам хранения отработанного ядерного топлива на Курской и Запорожской атомных электростанциях.Для нанесения ударов ВСУ намерены использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Сообщается, что эти боеприпасы уже находятся в населенном пункте Желтые Воды Днепропетровской области.11 августа ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию, в результате изнутри выгорела градирня, предназначенная для охлаждения механизмов турбинной установки. Угрозы с точки зрения ядерной безопасности это не представляет, поскольку механизмы турбинной установки давно не работают. При этом степень ущерба сложному оборудованию станции еще только предстоит определить специалистамПостоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что атаки на Запорожскую АЭС являются элементом изобретенной киевским режимом доктрины "ядерного устрашения".Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность