Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭС
Руководство Запорожской атомной станции доложило МАГАТЭ об атаке украинского беспилотника
23:57 11.08.2024 (обновлено: 00:00 12.08.2024)
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стали свидетелями атаки на ЗАЭС - они увидели густой черный дым, который поднимался в северном районе Запорожской атомной станции в воскресенье. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале агентства в соцсети Х.
"Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, который шел из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером. Группа получила информацию от ЗАЭС о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке", - информирует МАГАТЭ.
В агентстве также добавили, что им не сообщали о каких-либо последствиях для ядерной безопасности.
В воскресенье вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме.
На данный момент пожар локализован. В руководстве станции признали, что ударом нарушена физическая целостность атомной станции, чего не было ранее.
После обстрела станции официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации.
Читайте также на РИА Новости Крым: