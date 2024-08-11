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Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стали свидетелями атаки на ЗАЭС - они увидели густой черный дым, который поднимался в северном... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-11T23:57
2024-08-12T00:00
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
запорожская область
обстрелы всу
происшествия
ядерная энергетика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стали свидетелями атаки на ЗАЭС - они увидели густой черный дым, который поднимался в северном районе Запорожской атомной станции в воскресенье. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале агентства в соцсети Х.В агентстве также добавили, что им не сообщали о каких-либо последствиях для ядерной безопасности.В воскресенье вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме.На данный момент пожар локализован. В руководстве станции признали, что ударом нарушена физическая целостность атомной станции, чего не было ранее.После обстрела станции официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента.Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭСНа ЗАЭС после украинской атаки горит объект охладительных систем Что стоит за нападением ВСУ на Курскую область – мнение эксперта
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ, запорожская область, обстрелы всу, происшествия, ядерная энергетика, новости
Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭС

Руководство Запорожской атомной станции доложило МАГАТЭ об атаке украинского беспилотника

23:57 11.08.2024 (обновлено: 00:00 12.08.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стали свидетелями атаки на ЗАЭС - они увидели густой черный дым, который поднимался в северном районе Запорожской атомной станции в воскресенье. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале агентства в соцсети Х.
"Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма, который шел из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, прозвучавших вечером. Группа получила информацию от ЗАЭС о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке", - информирует МАГАТЭ.
В агентстве также добавили, что им не сообщали о каких-либо последствиях для ядерной безопасности.
В воскресенье вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме.
На данный момент пожар локализован. В руководстве станции признали, что ударом нарушена физическая целостность атомной станции, чего не было ранее.
После обстрела станции официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)МАГАТЭЗапорожская областьОбстрелы ВСУПроисшествияЯдерная энергетикаНовости
 
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00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 12 августа
23:57Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭС
23:48Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС
23:28Пожар на Запорожской АЭС локализован
22:45Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
22:06На ЗАЭС после украинской атаки горит объект охладительных систем
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