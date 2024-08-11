https://crimea.ria.ru/20240811/pozhar-na-zaporozhskoy-aes-lokalizovan-1139525041.html

Пожар на Запорожской АЭС локализован

Пожар на Запорожской АЭС локализован - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Пожар на Запорожской АЭС локализован

Специалисты локализовали пожар на Запорожской атомной электростанции, угрозы распространения возгорания нет. Об этом сообщили в руководстве станции. РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T23:28

2024-08-11T23:28

2024-08-11T23:30

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

происшествия

пожар

обстрелы всу

запорожская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Специалисты локализовали пожар на Запорожской атомной электростанции, угрозы распространения возгорания нет. Об этом сообщили в руководстве станции.В воскресенье вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме.После обстрела станции официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента.Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации.

https://crimea.ria.ru/20230430/chem-opasny-obstrely-perevedennoy-v-kholodnyy-ostanov-zaes--mnenie-1128444325.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, происшествия, пожар, обстрелы всу, запорожская область, новости