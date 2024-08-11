https://crimea.ria.ru/20240811/pozhar-na-zaporozhskoy-aes-lokalizovan-1139525041.html
Пожар на Запорожской АЭС локализован
Пожар на Запорожской АЭС локализован - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Пожар на Запорожской АЭС локализован
Специалисты локализовали пожар на Запорожской атомной электростанции, угрозы распространения возгорания нет. Об этом сообщили в руководстве станции. РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T23:28
2024-08-11T23:28
2024-08-11T23:30
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
происшествия
пожар
обстрелы всу
запорожская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Специалисты локализовали пожар на Запорожской атомной электростанции, угрозы распространения возгорания нет. Об этом сообщили в руководстве станции.В воскресенье вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме.После обстрела станции официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента.Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации.
https://crimea.ria.ru/20230430/chem-opasny-obstrely-perevedennoy-v-kholodnyy-ostanov-zaes--mnenie-1128444325.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
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заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, происшествия, пожар, обстрелы всу, запорожская область, новости
Пожар на Запорожской АЭС локализован
На ЗАЭС локализовали пожар после атаки украинских боевиков
23:28 11.08.2024 (обновлено: 23:30 11.08.2024)