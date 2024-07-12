https://crimea.ria.ru/20240712/obstrely-zaporozhskoy-aes-trebuyut-osobogo-vnimaniya--putin-1138799626.html
Обстрелы Запорожской АЭС требуют особого внимания – Путин
Обстрелы Запорожской АЭС требуют особого внимания – Путин - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Обстрелы Запорожской АЭС требуют особого внимания – Путин
Обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T16:03
2024-07-12T16:03
2024-07-12T16:03
владимир путин (политик)
заэс (запорожская атомная электростанция)
евгений балицкий
новости
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1a/1138364345_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_dcb7c7ab2d457ef47b6ef814b07e8854.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Ключевым вопросом, по словам Путина, является обеспечение безопасности региона в целом и проживающих в нем людей. "Мы это обязательно сделаем и добьемся этого, никаких сомнений нет", – подчеркнул он. В то же время, при всех сложностях, в Запорожской области отмечается восстановительный рост сельского хозяйства, промышленности и строительства. Глава государства отметил, что эту тенденцию надо поддержать. "Конечно, первостепенными задачами являются те, которые связаны с восстановлением жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилого сектора. На это и правительство нацеливаю", - добавил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Запорожской АЭС – ранены 8 человек и разбиты трансформаторыПост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен ударом боевиковАтака на ЗАЭС - нарушена работа подстанции "Радуга"
заэс (запорожская атомная электростанция)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1a/1138364345_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_071db793a0c2f764614169442a0baa8e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), заэс (запорожская атомная электростанция), евгений балицкий, новости, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии
Обстрелы Запорожской АЭС требуют особого внимания – Путин
Путин: обстрелы противником Запорожской АЭС требуют особого внимания с нашей стороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
"То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, требует особого внимания, конечно, с нашей стороны и, к сожалению, не привлекает внимание со стороны тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживают сегодня. Это большая их ошибка", - сказал российский лидер.
Ключевым вопросом, по словам Путина, является обеспечение безопасности региона в целом и проживающих в нем людей.
"Мы это обязательно сделаем и добьемся этого, никаких сомнений нет", – подчеркнул он.
В то же время, при всех сложностях, в Запорожской области отмечается восстановительный рост сельского хозяйства, промышленности и строительства. Глава государства отметил, что эту тенденцию надо поддержать.
"Конечно, первостепенными задачами являются те, которые связаны с восстановлением жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилого сектора. На это и правительство нацеливаю", - добавил Путин.
Читайте также на РИА Новости Крым: