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Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен ударом боевиков - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен ударом боевиков
Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен ударом боевиков - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен ударом боевиков
Украинские боевики из артиллерии обстреляли один из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в официальном... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T08:29
2024-06-26T08:50
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики из артиллерии обстреляли один из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.Как указали на станции, специалисты ведут радиационной контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения. Показатели не превышают естественных фоновых значений.Пост радиационного контроля ЗАЭС в непрерывном режиме осуществляет радиационный контроль окружающей среды санитарно-защитных зон и зон наблюдения.22 июня ВСУ при помощи беспилотников атаковали Энергодар. Подстанция "Радуга" была атакована дважды. При обстрелах погибли люди.Украинские боевики регулярно совершают атаки на Запорожскую АЭС. Ситуация на станции нестабильна - подорваны семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявлял ранее гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво
Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен ударом боевиков

Украинские боевики из артиллерии полностью разбили пост радиационного контроля ЗАЭС

08:29 26.06.2024 (обновлено: 08:50 26.06.2024)
 
© Telegram-канал администрации ЗАЭСПост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен артобстрелом ВСУ
Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен артобстрелом ВСУ
© Telegram-канал администрации ЗАЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики из артиллерии обстреляли один из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.
© Telegram-канал администрации ЗАЭСПост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен артобстрелом ВСУ
Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен артобстрелом ВСУ
© Telegram-канал администрации ЗАЭС
Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен артобстрелом ВСУ
"Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановкой в районе расположения станции". - сказано в сообщении.
Как указали на станции, специалисты ведут радиационной контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения. Показатели не превышают естественных фоновых значений.
Пост радиационного контроля ЗАЭС в непрерывном режиме осуществляет радиационный контроль окружающей среды санитарно-защитных зон и зон наблюдения.
© Telegram-канал администрации ЗАЭСПост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен артобстрелом ВСУ
Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен артобстрелом ВСУ
© Telegram-канал администрации ЗАЭС
Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен артобстрелом ВСУ
22 июня ВСУ при помощи беспилотников атаковали Энергодар. Подстанция "Радуга" была атакована дважды. При обстрелах погибли люди.
Украинские боевики регулярно совершают атаки на Запорожскую АЭС. Ситуация на станции нестабильна - подорваны семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявлял ранее гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
© Telegram-канал администрации ЗАЭСПост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен артобстрелом ВСУ
Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен артобстрелом ВСУ
© Telegram-канал администрации ЗАЭС
Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен артобстрелом ВСУ
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовости СВО
 
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