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Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен ударом боевиков

Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен ударом боевиков - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Пост радиационного контроля ЗАЭС полностью уничтожен ударом боевиков

Украинские боевики из артиллерии обстреляли один из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в официальном... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T08:29

2024-06-26T08:29

2024-06-26T08:50

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики из артиллерии обстреляли один из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.Как указали на станции, специалисты ведут радиационной контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения. Показатели не превышают естественных фоновых значений.Пост радиационного контроля ЗАЭС в непрерывном режиме осуществляет радиационный контроль окружающей среды санитарно-защитных зон и зон наблюдения.22 июня ВСУ при помощи беспилотников атаковали Энергодар. Подстанция "Радуга" была атакована дважды. При обстрелах погибли люди.Украинские боевики регулярно совершают атаки на Запорожскую АЭС. Ситуация на станции нестабильна - подорваны семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявлял ранее гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво