https://crimea.ria.ru/20240622/vsu-snova-atakovali-energodar-tremya-dronami---postradala-zhenschina-1138296310.html

ВСУ снова атаковали Энергодар тремя дронами - пострадала женщина

ВСУ снова атаковали Энергодар тремя дронами - пострадала женщина - РИА Новости Крым, 22.06.2024

ВСУ снова атаковали Энергодар тремя дронами - пострадала женщина

Украинские войска атакуют Энергодар, зафиксировано три прилета БПЛА, сообщил глава города в Запорожской области Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T21:02

2024-06-22T21:02

2024-06-22T21:02

заэс (запорожская атомная электростанция)

эдуард сеновоз

энергодар

запорожская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска атакуют Энергодар, зафиксировано три прилета БПЛА, сообщил глава города в Запорожской области Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале."ВСУ снова атакует Энергодар. За последний час зафиксировано 3 прилета БПЛА. Один был посажен возле подстанции "Радуга", которая вчера подвергалась уже атаке", - написал Сеновоз.По его словам, два дрона разорвались в жилой застройке.При этом, по его словам, угроза атак сохраняется."Призываю жителей покинуть открытые пространства и не выходить из дома", - подчеркнул глава города.Власти контролируют ситуацию в Энергодаре, город обеспечен электроэнергией и водой, сказал журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз.Ранее власти города сообщали об атаках украинских боевиков на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством. Одна из них полностью выведена из строя. Также сообщалось о перебоях в работе связи и интернета."Пока ситуацию мы держим под контролем. Город в полной степени обеспечен и электрической энергией, и водой. Однозначно будем все восстанавливать, усиливать меры по безопасности объектов жизнеобеспечения. Будем реагировать на все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться", - сказал Сеновоз.Кроме того он отметил, что целью атак на объекты инфраструктуры города со стороны украинских боевиков является запугивание и террор местного населения."Все экстренные службы работают в штатном режиме", - добавил Сеновоз .

https://crimea.ria.ru/20240622/ataka-na-zaes---narushena-rabota-podstantsii-raduga-1138290433.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), эдуард сеновоз, энергодар, запорожская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости