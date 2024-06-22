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ВСУ снова атаковали Энергодар тремя дронами - пострадала женщина - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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ВСУ снова атаковали Энергодар тремя дронами - пострадала женщина
ВСУ снова атаковали Энергодар тремя дронами - пострадала женщина - РИА Новости Крым, 22.06.2024
ВСУ снова атаковали Энергодар тремя дронами - пострадала женщина
Украинские войска атакуют Энергодар, зафиксировано три прилета БПЛА, сообщил глава города в Запорожской области Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T21:02
2024-06-22T21:02
заэс (запорожская атомная электростанция)
эдуард сеновоз
энергодар
запорожская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска атакуют Энергодар, зафиксировано три прилета БПЛА, сообщил глава города в Запорожской области Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале."ВСУ снова атакует Энергодар. За последний час зафиксировано 3 прилета БПЛА. Один был посажен возле подстанции "Радуга", которая вчера подвергалась уже атаке", - написал Сеновоз.По его словам, два дрона разорвались в жилой застройке.При этом, по его словам, угроза атак сохраняется."Призываю жителей покинуть открытые пространства и не выходить из дома", - подчеркнул глава города.Власти контролируют ситуацию в Энергодаре, город обеспечен электроэнергией и водой, сказал журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз.Ранее власти города сообщали об атаках украинских боевиков на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством. Одна из них полностью выведена из строя. Также сообщалось о перебоях в работе связи и интернета."Пока ситуацию мы держим под контролем. Город в полной степени обеспечен и электрической энергией, и водой. Однозначно будем все восстанавливать, усиливать меры по безопасности объектов жизнеобеспечения. Будем реагировать на все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться", - сказал Сеновоз.Кроме того он отметил, что целью атак на объекты инфраструктуры города со стороны украинских боевиков является запугивание и террор местного населения."Все экстренные службы работают в штатном режиме", - добавил Сеновоз .
https://crimea.ria.ru/20240622/ataka-na-zaes---narushena-rabota-podstantsii-raduga-1138290433.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
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Новости
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), эдуард сеновоз, энергодар, запорожская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ снова атаковали Энергодар тремя дронами - пострадала женщина

ВСУ снова атаковали Энергодар тремя дронами - пострадала женщина

21:02 22.06.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкДелегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС
Делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска атакуют Энергодар, зафиксировано три прилета БПЛА, сообщил глава города в Запорожской области Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.
"ВСУ снова атакует Энергодар. За последний час зафиксировано 3 прилета БПЛА. Один был посажен возле подстанции "Радуга", которая вчера подвергалась уже атаке", - написал Сеновоз.
По его словам, два дрона разорвались в жилой застройке.
"К сожалению, есть один пострадавший житель Энергодара. Женщине оказывают квалифицированную помощь", - написал Сеновоз в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, угроза атак сохраняется.
"Призываю жителей покинуть открытые пространства и не выходить из дома", - подчеркнул глава города.
Власти контролируют ситуацию в Энергодаре, город обеспечен электроэнергией и водой, сказал журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз.
Ранее власти города сообщали об атаках украинских боевиков на подстанции, снабжающие Энергодар электричеством. Одна из них полностью выведена из строя. Также сообщалось о перебоях в работе связи и интернета.
"Пока ситуацию мы держим под контролем. Город в полной степени обеспечен и электрической энергией, и водой. Однозначно будем все восстанавливать, усиливать меры по безопасности объектов жизнеобеспечения. Будем реагировать на все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться", - сказал Сеновоз.
Кроме того он отметил, что целью атак на объекты инфраструктуры города со стороны украинских боевиков является запугивание и террор местного населения.
"Все экстренные службы работают в штатном режиме", - добавил Сеновоз .
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
12:31
Атака на ЗАЭС - нарушена работа подстанции "Радуга"
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Эдуард СеновозЭнергодарЗапорожская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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