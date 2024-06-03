https://crimea.ria.ru/20240603/podorvany-stolpy-yadernoy-zaschity-situatsiya-na-zaes-nestabilna---grossi-1137816161.html
Подорваны столпы ядерной защиты: ситуация на ЗАЭС нестабильна - Гросси
Подорваны столпы ядерной защиты: ситуация на ЗАЭС нестабильна - Гросси - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Подорваны столпы ядерной защиты: ситуация на ЗАЭС нестабильна - Гросси
Ситуация на Запорожской АЭС нестабильна - подорваны семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил гендиректор РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T16:45
2024-06-03T16:45
2024-06-03T16:48
рафаэль гросси
заэс (запорожская атомная электростанция)
безопасность
запорожская область
обстрелы всу
ядерная энергетика
новости
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136374279_154:86:1280:720_1920x0_80_0_0_27fa55eedbd8e0b7f028c0089ed1f2ae.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Ситуация на Запорожской АЭС нестабильна - подорваны семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси в Вене на совете управляющих. Текст его выступления опубликован на сайте МАГАТЭ.Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в начале апреля Запорожская АЭС впервые почти за полтора года подверглась прямым атакам. Эти атаки нарушили первый из пяти конкретных принципов защиты Запорожской АЭС.Гросси также обратил внимание, что надежность цепочек поставок и меры по ликвидации аварийных ситуаций на станции остаются сложной задачей и представляют угрозу ядерной безопасности и защищенности объекта.В мае гендиректор МАГАТЭ также говорил о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС во время вооруженного конфликта. Его заявление было вызвано отключением линии электропередачи 750 кВ "Днепровка" на станции.В апреле Гросси на заседании Совбеза ООН заявил, что безрассудные атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены. Однако через три дня ВСУ в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность Российской Федерации. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Читайте также на РИА Новости Крым:О рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭЕсть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – экспертНа ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линия
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/08/1136374279_57:0:1017:720_1920x0_80_0_0_9731b8405f0d957707c5f3c94e39af60.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафаэль гросси, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, запорожская область, обстрелы всу, ядерная энергетика, новости, магатэ
Подорваны столпы ядерной защиты: ситуация на ЗАЭС нестабильна - Гросси
Ситуация на ЗАЭС нестабильна из-за нарушения семи столпов ядерной защиты МААТЭ – Гросси
16:45 03.06.2024 (обновлено: 16:48 03.06.2024)