https://crimea.ria.ru/20240523/na-zaporozhskoy-aes-otklyuchena-pitayuschaya-stantsiyu-lep-1137528589.html

На Запорожской АЭС отключена питающая станцию ЛЭП

На Запорожской АЭС отключена питающая станцию ЛЭП - РИА Новости Крым, 23.05.2024

На Запорожской АЭС отключена питающая станцию ЛЭП

На Запорожской АЭС была отключена линия 750 кВ "Днепровская". Об этом сообщает пресс-служба станции. РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T16:34

2024-05-23T16:34

2024-05-23T16:41

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС была отключена линия 750 кВ "Днепровская". Об этом сообщает пресс-служба станции.Отключение произошло в 13:31 в четверг.Питание собственных нужд Запорожской АЭС осуществляется от линии 330 кВ "Феросплавная".Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений.В настоящее время все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в режиме холодного останова. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.Накануне украинский дрон-камикадзе атаковал территорию Запорожской атомной станции. Во вторник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС позволит неукоснительное соблюдение столпов ядерной безопасности в рамках пяти основных принципов.15 апреля Гросси на заседании Совбеза ООН Гросси заявил, что безрассудные атаки на Запорожскую АЭС должны быть немедленно прекращены. Однако через три дня Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС. Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление, что российская сторона намерена на заседаниях исполнительного совета МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН добиться оценки атак Киева на Запорожскую атомную электростанцию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварииО рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭЕсть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, энергодар, лэп, безопасность, магатэ