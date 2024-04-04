https://crimea.ria.ru/20240404/o-riskakh-yadernoy-bezopasnosti-v-svyazi-s-otklyucheniem-zaes-zayavili-v-magate-1136295901.html

О рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭ

О рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 04.04.2024

О рисках ядерной безопасности в связи с отключением ЗАЭС заявили в МАГАТЭ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T22:03

2024-04-04T22:03

2024-04-04T22:07

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

магатэ

рафаэль гросси

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Отключение Запорожской АЭС подчеркивает риски ядерной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.Высоковольтная линия энергоснабжения ЗАЭС отключилась в четверг утром. По информации руководства электростанции, радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме и не превышает естественных фоновых природных значений.В апреле был назначен новый генеральный директор Запорожской атомной электростанции. Им стал Владислав Исаев.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных.Также в четверг стало известно, что в Харькове обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", установленная в здании Харьковского физико-технического института.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линияВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭСГросси на переговорах с Путиным призвал к военной сдержанности возле ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, магатэ, рафаэль гросси, происшествия