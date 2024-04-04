В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов"
На Украине обесточена установленная на средства США ядерная установка
16:52 04.04.2024 (обновлено: 16:57 04.04.2024)
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В Харькове обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", установленная в здании Харьковского физико-технического института за счет финансовой помощи Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Telegram-канал Госинспекции ядерного регулирования Украины.
"По информации, полученной от эксплуатирующей организации Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" (ЯПУ "Источник нейтронов") сегодня в 08:30 утра потеряла внешнее электроснабжение во время обстрела", – говорится в сообщении.
По данным украинского ведомства, сработала система аварийного энергообеспечения, включились аварийные дизель-генераторы. Радиационный фон на площадке не повышен.
Установка "Источник нейтронов" предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.
Она была создана в соответствии с договоренностями Вашингтонского саммита 2010 года и установлена на средства США в 2014 году. В 2021 году был осуществлен физический пуск ядерной установки.
1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил о почти полном разрушении энергетической инфраструктуры города. Разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергосистемы неизвестны.
В Министерстве обороны РФ 4 апреля заявили о поражении склада боеприпасов и пункта дислокации иностранных наемников в городе Мерефе Харьковской области.
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