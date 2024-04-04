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В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов"

В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов" - РИА Новости Крым, 04.04.2024

В Харькове обесточена ядерная установка "Источник нейтронов"

В Харькове обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", установленная в здании Харьковского физико-технического института за счет... РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T16:52

2024-04-04T16:52

2024-04-04T16:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. В Харькове обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", установленная в здании Харьковского физико-технического института за счет финансовой помощи Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Telegram-канал Госинспекции ядерного регулирования Украины.По данным украинского ведомства, сработала система аварийного энергообеспечения, включились аварийные дизель-генераторы. Радиационный фон на площадке не повышен.Установка "Источник нейтронов" предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.Она была создана в соответствии с договоренностями Вашингтонского саммита 2010 года и установлена на средства США в 2014 году. В 2021 году был осуществлен физический пуск ядерной установки.1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил о почти полном разрушении энергетической инфраструктуры города. Разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергосистемы неизвестны.В Министерстве обороны РФ 4 апреля заявили о поражении склада боеприпасов и пункта дислокации иностранных наемников в городе Мерефе Харьковской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях УкраиныЗмиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушенаНа восстановление электроснабжения Харькова понадобится до 2 недель

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьков, новости, украина, происшествия, сша