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В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэр - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэр
В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэр - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэр
В Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики, ситуация с обеспечением электроэнергией крайне тяжелая, заявил мэр города... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T12:47
2024-04-01T12:47
харьков
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новости сво
электросети
электричество
укрэнерго
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игорь терехов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики, ситуация с обеспечением электроэнергией крайне тяжелая, заявил мэр города Игорь Терехов в интервью украинским СМИ.По словам Терехова, в городе круглосуточно работают так называемые "пункты несокрушимости" (пункты обогрева, где также можно зарядить гаджеты). По его словам, за последние два дня их посетили 28 тысяч харьковчан.Ранее Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения.Накануне в минэнерго Украины сообщили, что в Харькове введены графики почасовых отключений электроэнергии. Это решение объяснили "ненадежностью системы передачи электроэнергии".22 марта Минобороны России сообщило о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях УкраиныОбъекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областяхВзрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
https://crimea.ria.ru/20240331/vzryvy-i-pozhary-po-vsey-strane-chto-izvestno-ob-udarakh-po-ukraine-1136161660.html
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харьков, украина, новости сво, электросети, электричество, укрэнерго, новости, игорь терехов
В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэр

Мэр Харькова заявил о почти полном разрушении всей энергетической инфраструктуры в городе

12:47 01.04.2024
 
© telegram главы Харьковской ВГА Олега СинегубоваПоследствия взрывов в Харькове
Последствия взрывов в Харькове
© telegram главы Харьковской ВГА Олега Синегубова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики, ситуация с обеспечением электроэнергией крайне тяжелая, заявил мэр города Игорь Терехов в интервью украинским СМИ.
"Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита… Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая", – цитирует градоначальника РИА Новости.
По словам Терехова, в городе круглосуточно работают так называемые "пункты несокрушимости" (пункты обогрева, где также можно зарядить гаджеты). По его словам, за последние два дня их посетили 28 тысяч харьковчан.
Ранее Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения.
Накануне в минэнерго Украины сообщили, что в Харькове введены графики почасовых отключений электроэнергии. Это решение объяснили "ненадежностью системы передачи электроэнергии".
22 марта Минобороны России сообщило о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.
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