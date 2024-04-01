https://crimea.ria.ru/20240401/v-kharkove-razrushena-pochti-vsya-energeticheskaya-infrastruktura--mer-1136185185.html
В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэр
В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэр - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэр
В Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики, ситуация с обеспечением электроэнергией крайне тяжелая, заявил мэр города... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T12:47
2024-04-01T12:47
2024-04-01T12:47
харьков
украина
новости сво
электросети
электричество
укрэнерго
новости
игорь терехов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135883695_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_5d6182157e3af97322bc1badc88b80e3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики, ситуация с обеспечением электроэнергией крайне тяжелая, заявил мэр города Игорь Терехов в интервью украинским СМИ.По словам Терехова, в городе круглосуточно работают так называемые "пункты несокрушимости" (пункты обогрева, где также можно зарядить гаджеты). По его словам, за последние два дня их посетили 28 тысяч харьковчан.Ранее Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения.Накануне в минэнерго Украины сообщили, что в Харькове введены графики почасовых отключений электроэнергии. Это решение объяснили "ненадежностью системы передачи электроэнергии".22 марта Минобороны России сообщило о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях УкраиныОбъекты инфраструктуры повреждены в Черкасской и Херсонской областяхВзрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
https://crimea.ria.ru/20240331/vzryvy-i-pozhary-po-vsey-strane-chto-izvestno-ob-udarakh-po-ukraine-1136161660.html
харьков
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/15/1135883695_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a09168653e6e65f71adaf247caea7b9e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, новости сво, электросети, электричество, укрэнерго, новости, игорь терехов
В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэр
Мэр Харькова заявил о почти полном разрушении всей энергетической инфраструктуры в городе
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура в области энергетики, ситуация с обеспечением электроэнергией крайне тяжелая, заявил мэр города Игорь Терехов в интервью украинским СМИ.
"Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита… Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая", – цитирует градоначальника РИА Новости.
По словам Терехова, в городе круглосуточно работают так называемые "пункты несокрушимости" (пункты обогрева, где также можно зарядить гаджеты). По его словам, за последние два дня их посетили 28 тысяч харьковчан.
Ранее Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения.
Накануне в минэнерго Украины сообщили, что в Харькове введены графики почасовых отключений электроэнергии. Это решение объяснили "ненадежностью системы передачи электроэнергии".
22 марта Минобороны России сообщило о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.
Читайте также на РИА Новости Крым: