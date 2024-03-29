https://crimea.ria.ru/20240329/vzryvy-na-ukraine-povrezhdeny-obekty-infrastruktury-1136124950.html
Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
В ряде городов Украины в ночь на 29 марта, а также утром прогремели мощные взрывы, есть повреждения инфраструктуры. Об этом сообщают украинские СМИ и паблики. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T07:47
2024-03-29T07:47
2024-03-29T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В ряде городов Украины в ночь на 29 марта, а также утром прогремели мощные взрывы, есть повреждения инфраструктуры. Об этом сообщают украинские СМИ и паблики.В ночь на пятницу глава региональной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале, что повреждены объекты критической инфраструктуры на территории региона.Кроме того, ночные взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Черкасской областях, в Хмельницкой области в западной части Украины, к утру - в Ивано-Франковской.На данный момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, тревога звучит на всей территории Украины, в том числе в Киеве.Накануне в Одессе прогремели взрывы. Также в ночь на четверг взрывы были слышны в Харькове и Харьковской области, Днепропетровске и в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Восстановление поврежденных высоковольтных сетей и объектов генерации энергетики на Украине может занять 2–2,5 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на УкраинеНа Украине повреждены ТЭЦ и электроподстанцияВсе идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны
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РИА Новости Крым
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новости сво, украина, новости, днепропетровск, взрыв, киев, воздушная тревога на украине
Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
В ряде городов Украины ночью и утром гремели взрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В ряде городов Украины в ночь на 29 марта, а также утром прогремели мощные взрывы, есть повреждения инфраструктуры. Об этом сообщают украинские СМИ и паблики.
В ночь на пятницу глава региональной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале, что повреждены объекты критической инфраструктуры на территории региона.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, в результате целой череды взрывов город Каменское (бывший Днепродзержинск) в Днепропетровской области частично обесточен. Также громко было в днепропетровском Павлограде и Кривом Роге.
Кроме того, ночные взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Черкасской областях, в Хмельницкой области в западной части Украины, к утру - в Ивано-Франковской.
На данный момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, тревога звучит на всей территории Украины, в том числе в Киеве.
Накануне в Одессе прогремели взрывы. Также в ночь на четверг взрывы были слышны в Харькове и Харьковской области, Днепропетровске и в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.
Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
Восстановление поврежденных высоковольтных сетей и объектов генерации энергетики на Украине может занять 2–2,5 года.
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