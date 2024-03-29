https://crimea.ria.ru/20240329/vzryvy-na-ukraine-povrezhdeny-obekty-infrastruktury-1136124950.html

Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры

Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры

В ряде городов Украины в ночь на 29 марта, а также утром прогремели мощные взрывы, есть повреждения инфраструктуры. Об этом сообщают украинские СМИ и паблики. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T07:47

2024-03-29T07:47

2024-03-29T07:47

новости сво

украина

новости

днепропетровск

взрыв

киев

воздушная тревога на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133722561_185:49:1277:664_1920x0_80_0_0_c5fd3bd94fbf30f60a00053732551110.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В ряде городов Украины в ночь на 29 марта, а также утром прогремели мощные взрывы, есть повреждения инфраструктуры. Об этом сообщают украинские СМИ и паблики.В ночь на пятницу глава региональной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил в своем Telegram-канале, что повреждены объекты критической инфраструктуры на территории региона.Кроме того, ночные взрывы прогремели в Киевской, Полтавской, Черкасской областях, в Хмельницкой области в западной части Украины, к утру - в Ивано-Франковской.На данный момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, тревога звучит на всей территории Украины, в том числе в Киеве.Накануне в Одессе прогремели взрывы. Также в ночь на четверг взрывы были слышны в Харькове и Харьковской области, Днепропетровске и в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава украинской национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Восстановление поврежденных высоковольтных сетей и объектов генерации энергетики на Украине может занять 2–2,5 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по центрам принятия решений на УкраинеНа Украине повреждены ТЭЦ и электроподстанцияВсе идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны

украина

днепропетровск

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, украина, новости, днепропетровск, взрыв, киев, воздушная тревога на украине