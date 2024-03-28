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Все идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны

Все идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Все идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны

Киевский режим продолжает выпрашивать западную помощь, но уже осознал обреченность своего положения и неизбежность окончательного разгрома ВСУ. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T20:52

2024-03-28T20:52

2024-03-28T20:52

владимир зеленский (президент украины)

мнения

александр хроленко

украина

россия

политика

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевский режим продолжает выпрашивать западную помощь, но уже осознал обреченность своего положения и неизбежность окончательного разгрома ВСУ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о невозможности украинской армии к защите от нового наступления России.Такую мысль он выразил в интервью американскому телеканалу CBS News, отметив, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, так как у украинских войск почти не осталось артиллерии."Он заявляет это именно потому, что ему необходимо найти какую-то помощь из США, вы же знаете, что пакет на 61 млрд в палате представителей Конгресса США заблокирован. Там есть многомерные основания для блокировки. Но в целом большинство конгрессменов не намерены спонсировать это безнадежное с финансовой точки зрения дело. То, что могло принести доход, уже его принесло: часть европейских предприятий развалилась, часть переехала в США, удалось наладить потоки сжиженного американского газа… Дальнейшее финансирование обещает лишь убытки и финансовые и политические", - говорит Хроленко.Он отмечает закономерность и неизбежность провала ВСУ, которое изначально не вызывало сомнений - военное превосходство России очевидно, даже несмотря на помощь Запада киевским террористам. При этом он подчеркивает избирательность и аккуратность действий ВС РФ, которую теперь оценивают даже западные эксперты.По его оценкам, финал военной компании может случиться уже до 2026 года, поскольку к этому времени ресурсы противника будут окончательно исчерпаны."Если кто-то пока еще чего-то не понял и пытается "побеждать" Россию на поле боя, все равно эта история завершится в пользу РФ. Другой вопрос, когда: в этом году или в 2025-м. На 2026-й ресурсов точно не будет. Даже если США напечатают несколько тонн долларов, снаряды и вооружения напечатать невозможно. Но окончательный финал пока за линией горизонта и не все выглядит определенным: в каком виде будет завершена денацификация и демилитаризация географически, но то, что все к этому финалу идет - это безусловно", - убежден собеседник агентства.Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военной техники, боеприпасов и живой силы, планируемая новая мобилизация и ограниченная военная помощь Запада не спасут киевский режим от стратегического поражения, заявлял ранее в четверг член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ВСУ находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов. Читайте также на РИА Новости Крым:Блеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизацииПутин: контрнаступление Киева полностью провалилосьПризнавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), мнения, александр хроленко, украина, россия, политика, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво