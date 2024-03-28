https://crimea.ria.ru/20240328/vse-idet-k-finalu-zachem-zelenskiy-priznaetsya-v-nevozmozhnosti-oborony-1136118803.html
Все идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны
Все идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Все идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны
Киевский режим продолжает выпрашивать западную помощь, но уже осознал обреченность своего положения и неизбежность окончательного разгрома ВСУ. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T20:52
2024-03-28T20:52
2024-03-28T20:52
владимир зеленский (президент украины)
мнения
александр хроленко
украина
россия
политика
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135271771_459:8:1009:317_1920x0_80_0_0_1365cbf9f1ab609e18a13a0306a74c56.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Киевский режим продолжает выпрашивать западную помощь, но уже осознал обреченность своего положения и неизбежность окончательного разгрома ВСУ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о невозможности украинской армии к защите от нового наступления России.Такую мысль он выразил в интервью американскому телеканалу CBS News, отметив, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, так как у украинских войск почти не осталось артиллерии."Он заявляет это именно потому, что ему необходимо найти какую-то помощь из США, вы же знаете, что пакет на 61 млрд в палате представителей Конгресса США заблокирован. Там есть многомерные основания для блокировки. Но в целом большинство конгрессменов не намерены спонсировать это безнадежное с финансовой точки зрения дело. То, что могло принести доход, уже его принесло: часть европейских предприятий развалилась, часть переехала в США, удалось наладить потоки сжиженного американского газа… Дальнейшее финансирование обещает лишь убытки и финансовые и политические", - говорит Хроленко.Он отмечает закономерность и неизбежность провала ВСУ, которое изначально не вызывало сомнений - военное превосходство России очевидно, даже несмотря на помощь Запада киевским террористам. При этом он подчеркивает избирательность и аккуратность действий ВС РФ, которую теперь оценивают даже западные эксперты.По его оценкам, финал военной компании может случиться уже до 2026 года, поскольку к этому времени ресурсы противника будут окончательно исчерпаны."Если кто-то пока еще чего-то не понял и пытается "побеждать" Россию на поле боя, все равно эта история завершится в пользу РФ. Другой вопрос, когда: в этом году или в 2025-м. На 2026-й ресурсов точно не будет. Даже если США напечатают несколько тонн долларов, снаряды и вооружения напечатать невозможно. Но окончательный финал пока за линией горизонта и не все выглядит определенным: в каком виде будет завершена денацификация и демилитаризация географически, но то, что все к этому финалу идет - это безусловно", - убежден собеседник агентства.Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военной техники, боеприпасов и живой силы, планируемая новая мобилизация и ограниченная военная помощь Запада не спасут киевский режим от стратегического поражения, заявлял ранее в четверг член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ВСУ находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов. Читайте также на РИА Новости Крым:Блеф и клоунада: эксперт оценил новый план Украины по мобилизацииПутин: контрнаступление Киева полностью провалилосьПризнавать не придется: Лавров о президентстве Зеленского без выборов
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135271771_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_fd33b3e3cbf176c9ba6d7d6db1fea6eb.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский (президент украины), мнения, александр хроленко, украина, россия, политика, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво
Все идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны
Зеленский осознал собственную обреченность – военный эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Киевский режим продолжает выпрашивать западную помощь, но уже осознал обреченность своего положения и неизбежность окончательного разгрома ВСУ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о невозможности украинской армии к защите от нового наступления России.
Такую мысль он выразил в интервью американскому телеканалу CBS News, отметив, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, так как у украинских войск почти не осталось артиллерии.
"Он заявляет это именно потому, что ему необходимо найти какую-то помощь из США, вы же знаете, что пакет на 61 млрд в палате представителей Конгресса США заблокирован. Там есть многомерные основания для блокировки. Но в целом большинство конгрессменов не намерены спонсировать это безнадежное с финансовой точки зрения дело. То, что могло принести доход, уже его принесло: часть европейских предприятий развалилась, часть переехала в США, удалось наладить потоки сжиженного американского газа… Дальнейшее финансирование обещает лишь убытки и финансовые и политические", - говорит Хроленко.
Он отмечает закономерность и неизбежность провала ВСУ, которое изначально не вызывало сомнений - военное превосходство России очевидно, даже несмотря на помощь Запада киевским террористам. При этом он подчеркивает избирательность и аккуратность действий ВС РФ, которую теперь оценивают даже западные эксперты.
"То, что у ВСУ нет сил для оборонительных операций - их нет уже давно. Россия действует очень аккуратно, нет никаких ковровых бомбардировок. Из-за этого все продвигается достаточно долго. А ведь ВС РФ обладают такой боевой мощью, что моли бы отправить Украину в учебники истории в течение двух месяцев. Но даже киевские пропагандисты и американские аналитики отмечают, что Россия ведет себя очень осторожно. Мы защищаем интересы русских людей на территории, временно оккупированной киевским режимом", - напоминает политолог.
По его оценкам, финал военной компании может случиться уже до 2026 года, поскольку к этому времени ресурсы противника будут окончательно исчерпаны.
"Если кто-то пока еще чего-то не понял и пытается "побеждать" Россию на поле боя, все равно эта история завершится в пользу РФ. Другой вопрос, когда: в этом году или в 2025-м. На 2026-й ресурсов точно не будет. Даже если США напечатают несколько тонн долларов, снаряды и вооружения напечатать невозможно. Но окончательный финал пока за линией горизонта и не все выглядит определенным: в каком виде будет завершена денацификация и демилитаризация географически, но то, что все к этому финалу идет - это безусловно", - убежден собеседник агентства.
Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военной техники
, боеприпасов и живой силы, планируемая новая мобилизация и ограниченная военная помощь Запада не спасут киевский режим от стратегического поражения, заявлял ранее в четверг член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что ВСУ находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов.
Читайте также на РИА Новости Крым: