https://crimea.ria.ru/20240328/vsu-uzhe-nichto-ne-spaset-voennyy-ekspert-o-situatsii-na-linii-fronta-1136096724.html

ВСУ уже ничто не спасет: военный эксперт о ситуации на линии фронта

ВСУ уже ничто не спасет: военный эксперт о ситуации на линии фронта - РИА Новости Крым, 28.03.2024

ВСУ уже ничто не спасет: военный эксперт о ситуации на линии фронта

Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военной техники, боеприпасов и живой силы, планируемая новая мобилизация и ограниченная военная помощь... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T13:26

2024-03-28T13:26

2024-03-28T13:40

михаил подоляк

всу (вооруженные силы украины)

украина

нато

владимир зеленский (президент украины)

сша

мнения

александр бартош

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военной техники, боеприпасов и живой силы, планируемая новая мобилизация и ограниченная военная помощь Запада не спасут киевский режим от стратегического поражения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.Подоляк ранее в интервью СМИ заявил, что ВСУ находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов, а дефицит ресурсов "не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне".Что касается вооруженных сил Украины, они, по мнению эксперта, действительно испытывают снарядный голод, нехватку техники и оружия, а самое главное – они испытывают серьезные проблемы с комплектованием боевых подразделений военнослужащими.Украинский президент Владимир Зеленский и его окружение лихорадочно пытаются получить дополнительное финансирование, поставки оружия и военной техники из США и других стран НАТО. В определенной мере им это удается, но западные кураторы киевского режима уже не в состоянии полностью удовлетворять запросы киевского режима, подчеркнул Бартош.По его мнению, Запад продолжит поставки боеприпасов и техники Киеву, но эти партии будут ограниченными. Попытки загнать как можно больше украинцев на фронт и получить от натовских стран хоть какое-то оружие – это "латание Тришкиного кафтана", а ВСУ и их западные кураторы обречены на поражение, уверен Бартош.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО горит техника НАТО: уничтожены еще 595 боевиковГрупповой удар нанесен по центрам принятия решений на УкраинеПутин: контрнаступление Киева полностью провалилось

https://crimea.ria.ru/20240325/armiya-rossii-unichtozhila-bolee-800-samoletov-i-vertoletov-vsu-s-nachala-svo-1136010590.html

украина

сша

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михаил подоляк, всу (вооруженные силы украины), украина, нато, владимир зеленский (президент украины), сша, мнения, александр бартош