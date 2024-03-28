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ВСУ уже ничто не спасет: военный эксперт о ситуации на линии фронта
ВСУ уже ничто не спасет: военный эксперт о ситуации на линии фронта - РИА Новости Крым, 28.03.2024
ВСУ уже ничто не спасет: военный эксперт о ситуации на линии фронта
Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военной техники, боеприпасов и живой силы, планируемая новая мобилизация и ограниченная военная помощь... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T13:26
2024-03-28T13:26
2024-03-28T13:40
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нато
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военной техники, боеприпасов и живой силы, планируемая новая мобилизация и ограниченная военная помощь Запада не спасут киевский режим от стратегического поражения. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.Подоляк ранее в интервью СМИ заявил, что ВСУ находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов, а дефицит ресурсов "не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне".Что касается вооруженных сил Украины, они, по мнению эксперта, действительно испытывают снарядный голод, нехватку техники и оружия, а самое главное – они испытывают серьезные проблемы с комплектованием боевых подразделений военнослужащими.Украинский президент Владимир Зеленский и его окружение лихорадочно пытаются получить дополнительное финансирование, поставки оружия и военной техники из США и других стран НАТО. В определенной мере им это удается, но западные кураторы киевского режима уже не в состоянии полностью удовлетворять запросы киевского режима, подчеркнул Бартош.По его мнению, Запад продолжит поставки боеприпасов и техники Киеву, но эти партии будут ограниченными. Попытки загнать как можно больше украинцев на фронт и получить от натовских стран хоть какое-то оружие – это "латание Тришкиного кафтана", а ВСУ и их западные кураторы обречены на поражение, уверен Бартош.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО горит техника НАТО: уничтожены еще 595 боевиковГрупповой удар нанесен по центрам принятия решений на УкраинеПутин: контрнаступление Киева полностью провалилось
https://crimea.ria.ru/20240325/armiya-rossii-unichtozhila-bolee-800-samoletov-i-vertoletov-vsu-s-nachala-svo-1136010590.html
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михаил подоляк, всу (вооруженные силы украины), украина, нато, владимир зеленский (президент украины), сша, мнения, александр бартош
ВСУ уже ничто не спасет: военный эксперт о ситуации на линии фронта
Мобилизация и новые поставки оружия не спасут Киев от поражения – военный эксперт
13:26 28.03.2024 (обновлено: 13:40 28.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку военной техники, боеприпасов и живой силы, планируемая новая мобилизация и ограниченная военная помощь Запада не спасут киевский режим от стратегического поражения. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Подоляк ранее в интервью СМИ заявил, что ВСУ находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов, а дефицит ресурсов "не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне".
"Это заявление Подоляка достаточно объективно отражает картину на фронтах специальной военной операции. Наши войска владеют стратегической инициативой, неуклонно продвигаются вперед и расширяя зону контроля. На вооружение наших войск поступают самое современное вооружение, военная техника и достаточно количество боеприпасов. Наши солдаты и офицеры получили неоценимый опыт ведения современных боевых действий", - сказал Бартош.
Что касается вооруженных сил Украины, они, по мнению эксперта, действительно испытывают снарядный голод, нехватку техники и оружия, а самое главное – они испытывают серьезные проблемы с комплектованием боевых подразделений военнослужащими.
"Все попытки, которые предпринимают сегодня власти Украины, связанные с силовым захватом на улицах лиц мужского пола и их насильственной отправкой на фронт, проблемы не решает. Как говорится, невольник – не работник, и тем более – не воин. Эффективно воевать эти люди не будут – это пушечное мясо", – отметил аналитик.
Украинский президент Владимир Зеленский и его окружение лихорадочно пытаются получить дополнительное финансирование, поставки оружия и военной техники из США и других стран НАТО. В определенной мере им это удается, но западные кураторы киевского режима уже не в состоянии полностью удовлетворять запросы киевского режима, подчеркнул Бартош.
"Военная промышленность даже Соединенных Штатов, не говоря уже о Европе, не успевает пополнять собственные арсеналы, которые существенно исчерпались предыдущими поставками Украине. Поэтому эти апелляции Зеленского – глас вопиющего в пустыне. Он и его команда обречена на стратегическое поражение, и это начинают понимать как в Вашингтоне, так и в Брюсселе", - убежден военный эксперт.
По его мнению, Запад продолжит поставки боеприпасов и техники Киеву, но эти партии будут ограниченными. Попытки загнать как можно больше украинцев на фронт и получить от натовских стран хоть какое-то оружие – это "латание Тришкиного кафтана", а ВСУ и их западные кураторы обречены на поражение, уверен Бартош.
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