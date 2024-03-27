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В зоне СВО горит техника НАТО: уничтожены еще 595 боевиков

В зоне СВО горит техника НАТО: уничтожены еще 595 боевиков - РИА Новости Крым, 27.03.2024

В зоне СВО горит техника НАТО: уничтожены еще 595 боевиков

Российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю и отразили 12 контратак противника на Авдеевском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. За... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T15:03

2024-03-27T15:03

2024-03-27T15:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки улучшили положение по переднему краю и отразили 12 контратак противника на Авдеевском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. За сутки в зоне проведения СВО уничтожены более 20 единиц техники, в том числе станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, гаубицы М777 и М198 производства США и склад с боеприпасами. Потери противника составили 595 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск уничтожили две гаубицы М777 и М198 производства США, два орудия "Д-20", самоходную пушку "Гиацинт-С", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", а также до 20 военнослужащих и три автомобиля.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки ДНР."ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и три автомобиля, – сказано в сообщении. – В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены: самоходка М109 "Paladin" производства США, гаубица М198 производства США, самоходка PzH 2000 производства ФРГ, САУ "Гвоздика", гаубица "Д-30", две станции радиоэлектронной борьбы: "Нота" и "Анклав-Н", а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили девять контратак в районе Шум, Ленинского, Тоненького, Водяного, Первомайского и Бердычей ДНР.Противник потерял до 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходка М109 "Paladin" производства США, гаубица М777 производства США, а также САУ "Гвоздика".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и отразили три контратаки в районе Старомайорского ДНР.Потери противника составили до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, самоходка Krab польского производства, а также САУ "Гвоздика".На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Работино Запорожской области и Осокоровки Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и две боевые бронемашины.Читайте также на РИА Новости Крым:210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВОДиректор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для РоссииУкраина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭК

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика