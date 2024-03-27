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210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВО
210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.03.2024
210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВО
Более двухсот беспилотников и 20 реактивных снарядов Himars и Vampire сбиты за сутки российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T14:31
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новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
рсзо vampire
himars
пво
авиация
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Более двухсот беспилотников и 20 реактивных снарядов Himars и Vampire сбиты за сутки российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах.В ночь на среду над Белгородским районом и Белгородом силы ПВО сбили 18 воздушных целей, есть пострадавший.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для РоссииУкраина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭКБудет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу
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РИА Новости Крым
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), рсзо vampire, himars, пво, авиация, потери всу
210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВО

210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВО – Минобороны

14:31 27.03.2024 (обновлено: 14:36 27.03.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкРабота пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С"
Работа пушечного модуля зенитно-ракетного комплекса Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Более двухсот беспилотников и 20 реактивных снарядов Himars и Vampire сбиты за сутки российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 210 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня Himars и Vampire", – сказано в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах.
В ночь на среду над Белгородским районом и Белгородом силы ПВО сбили 18 воздушных целей, есть пострадавший.
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Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)РСЗО VampireHIMARSПВОАвиацияПотери ВСУ
 
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