https://crimea.ria.ru/20240327/210-bespilotnikov-i-21-snaryad-himars-i-vampire-sbity-za-sutki-v-zone-svo-1136074903.html

210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВО

210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.03.2024

210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВО

Более двухсот беспилотников и 20 реактивных снарядов Himars и Vampire сбиты за сутки российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T14:31

2024-03-27T14:31

2024-03-27T14:36

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

рсзо vampire

himars

пво

авиация

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Более двухсот беспилотников и 20 реактивных снарядов Himars и Vampire сбиты за сутки российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах.В ночь на среду над Белгородским районом и Белгородом силы ПВО сбили 18 воздушных целей, есть пострадавший.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор ФСБ Бортников: Буданов* - законная цель для РоссииУкраина потеряла 50% генерации электроэнергии – ДТЭКБудет ли дополнительная мобилизация в России - ответ Шойгу

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, беспилотник (бпла, дрон), рсзо vampire, himars, пво, авиация, потери всу