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18 воздушных целей сбиты над Белгородом и районом

18 воздушных целей сбиты над Белгородом и районом - РИА Новости Крым, 27.03.2024

18 воздушных целей сбиты над Белгородом и районом

Над Белгородским районом и Белгородом силы ПВО сбили 18 воздушных целей, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T06:14

2024-03-27T06:14

2024-03-27T06:14

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белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Над Белгородским районом и Белгородом силы ПВО сбили 18 воздушных целей, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Пострадавший отправлен в больницу.По информации Гладкова, после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое Белгородского района разбиты окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, пострадали девять частных домовладений и шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного дома.В ночь на 26 марта над Белгородом и районом были сбиты 13 воздушных целей, два человека пострадали в селе Дубовое, сообщал ранее губернатор области Вячеслав Гладков. ВСУ ночью атаковали Белгородскую область 13 реактивными снарядами Vampire, уточнили утром во вторник в Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое пожарных ранены при обстреле Белгородской областиДроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской областиПутин не исключил создание зоны безопасности на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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