https://crimea.ria.ru/20240325/drony-kamikadze-vsu-atakovali-avtomobil-s-lyudmi-v-belgorodskoy-oblasti-1136024701.html

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области

Подросток получил баротравму и контузию в результате атаки украинских дронов-камикадзе на легковой автомобиль в Грайворонском городском округе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T20:18

2024-03-25T20:18

2024-03-25T20:18

белгородская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Подросток получил баротравму и контузию в результате атаки украинских дронов-камикадзе на легковой автомобиль в Грайворонском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Инцидент произошел на подъезде к селу Дорогощь, уточнил глава региона.В итоге транспортное средство посекло осколками. Также пострадал пассажир – у молодого парня баротравма и контузия.Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается.Днем ранее при ударе ВСУ по Белгородской области пострадали четыре человека. Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт. Также вечером в воскресенье российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire.Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что при атаке ВСУ по Белгородской области ранены двое мужчин. Накануне мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ по Белгороду.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюЖенщина погибла при атаке ВСУ на Белгород

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области