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Дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области
Подросток получил баротравму и контузию в результате атаки украинских дронов-камикадзе на легковой автомобиль в Грайворонском городском округе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T20:18
2024-03-25T20:18
белгородская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Подросток получил баротравму и контузию в результате атаки украинских дронов-камикадзе на легковой автомобиль в Грайворонском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Инцидент произошел на подъезде к селу Дорогощь, уточнил глава региона.В итоге транспортное средство посекло осколками. Также пострадал пассажир – у молодого парня баротравма и контузия.Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается.Днем ранее при ударе ВСУ по Белгородской области пострадали четыре человека. Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт. Также вечером в воскресенье российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire.Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что при атаке ВСУ по Белгородской области ранены двое мужчин. Накануне мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ по Белгороду.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое ранены при ударе ВСУ по Белгородской области11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областьюЖенщина погибла при атаке ВСУ на Белгород
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Белгородской области

Легковое авто атаковано в Белгородской области дронами ВСУ – пострадал подросток

20:18 25.03.2024
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Подросток получил баротравму и контузию в результате атаки украинских дронов-камикадзе на легковой автомобиль в Грайворонском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел на подъезде к селу Дорогощь, уточнил глава региона.
"Легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Водитель успел уйти от прямого столкновения, но один из дронов сдетонировал рядом с машиной при падении", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
В итоге транспортное средство посекло осколками. Также пострадал пассажир – у молодого парня баротравма и контузия.
Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Днем ранее при ударе ВСУ по Белгородской области пострадали четыре человека. Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт. Также вечером в воскресенье российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire.
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщил, что при атаке ВСУ по Белгородской области ранены двое мужчин. Накануне мужчина погиб и еще пять мирных жителей получили ранения при атаке ВСУ по Белгороду.
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Белгородская областьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУВячеслав ГладковОбстрелы Белгородской области
 
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