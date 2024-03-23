https://crimea.ria.ru/20240323/11-reaktivnykh-snaryadov-vampire-unichtozheny-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135954276.html

11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью

11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 23.03.2024

11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью

11 реактивных снарядов чешского производства уничтожены утром в субботу над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T08:44

2024-03-23T08:44

2024-03-23T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. 11 реактивных снарядов чешского производства уничтожены утром в субботу над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.Очередная атака киевского режима была пресечена около 7:00."Дежурными средствами ПВО одиннадцать реактивных снарядов Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказано в сообщении.Утром губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и как минимум двое получили ранения при ударе ВСУ по Белгороду и Белгородской области. Он также добавил, что в городе ликвидируют пожары, горит частный жилой дом.В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших.В Самарской области ВСУ атаковали дронами два нефтеперерабатывающих завода. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, министерство обороны рф, пво, происшествия, безопасность, новости