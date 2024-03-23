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11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 23.03.2024
11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
11 реактивных снарядов чешского производства уничтожены утром в субботу над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T08:44
2024-03-23T08:48
белгородская область
обстрелы белгородской области
министерство обороны рф
пво
происшествия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. 11 реактивных снарядов чешского производства уничтожены утром в субботу над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.Очередная атака киевского режима была пресечена около 7:00."Дежурными средствами ПВО одиннадцать реактивных снарядов Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказано в сообщении.Утром губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и как минимум двое получили ранения при ударе ВСУ по Белгороду и Белгородской области. Он также добавил, что в городе ликвидируют пожары, горит частный жилой дом.В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших.В Самарской области ВСУ атаковали дронами два нефтеперерабатывающих завода. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, министерство обороны рф, пво, происшествия, безопасность, новости
11 реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью

Силы ПВО сбили над Белгородской областью 11 реактивных снарядов Vampire утром в субботу

08:44 23.03.2024 (обновлено: 08:48 23.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. 11 реактивных снарядов чешского производства уничтожены утром в субботу над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Очередная атака киевского режима была пресечена около 7:00.
"Дежурными средствами ПВО одиннадцать реактивных снарядов Vampire уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - сказано в сообщении.
Утром губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и как минимум двое получили ранения при ударе ВСУ по Белгороду и Белгородской области. Он также добавил, что в городе ликвидируют пожары, горит частный жилой дом.
В Минобороны ранее сообщали, что российские ПВО за ночь уничтожили 12 вражеских беспилотников над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. По данным губернаторов, обошлось без жертв и пострадавших.
В Самарской области ВСУ атаковали дронами два нефтеперерабатывающих завода. На Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.
 
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиМинистерство обороны РФПВОПроисшествияБезопасностьНовости
 
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