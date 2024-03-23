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12 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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12 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночь
12 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 23.03.2024
12 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночь
В течение ночи российские ПВО сбили 12 украинских дронов над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T07:18
2024-03-23T07:34
министерство обороны рф
пво
брянская область
белгородская область
воронежская область
саратовская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В течение ночи российские ПВО сбили 12 украинских дронов над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны.По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет."Рано утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежа обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, последствий на земле нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе пока сохраняется", - написал он.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности. 21 марта три украинских беспилотника были уничтожены над территорией Крыма. Днем ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Все беспилотники были подавлены. В результате падения одного из них вспыхнул пожар, который был ликвидирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВОВ Каховке дроны ВСУ атаковали заправку, пожарный автомобиль и больницуВоенные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, брянская область, белгородская область, воронежская область, саратовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, александр гусев
12 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночь

Силы ПВО за ночь сбили 12 дронов ВСУ над четырьмя областями России

07:18 23.03.2024 (обновлено: 07:34 23.03.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В течение ночи российские ПВО сбили 12 украинских дронов над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны.
"Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями", - сказано в сообщении.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
"Рано утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежа обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, последствий на земле нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе пока сохраняется", - написал он.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
21 марта три украинских беспилотника были уничтожены над территорией Крыма. Днем ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Все беспилотники были подавлены. В результате падения одного из них вспыхнул пожар, который был ликвидирован.
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Министерство обороны РФПВОБрянская областьБелгородская областьВоронежская областьСаратовская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиАлександр Гусев
 
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