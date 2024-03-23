https://crimea.ria.ru/20240323/12-ukrainskikh-dronov-unichtozheny-nad-regionami-rossii-za-noch-1135953271.html

12 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночь

12 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 23.03.2024

12 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночь

В течение ночи российские ПВО сбили 12 украинских дронов над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T07:18

2024-03-23T07:18

2024-03-23T07:34

министерство обороны рф

пво

брянская область

белгородская область

воронежская область

саратовская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. В течение ночи российские ПВО сбили 12 украинских дронов над Саратовской, Брянской, Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны.По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений в результате атаки нет."Рано утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежа обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, последствий на земле нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе пока сохраняется", - написал он.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности. 21 марта три украинских беспилотника были уничтожены над территорией Крыма. Днем ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Все беспилотники были подавлены. В результате падения одного из них вспыхнул пожар, который был ликвидирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВОВ Каховке дроны ВСУ атаковали заправку, пожарный автомобиль и больницуВоенные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента

брянская область

белгородская область

воронежская область

саратовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, брянская область, белгородская область, воронежская область, саратовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, александр гусев