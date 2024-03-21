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Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
Три украинских беспилотника уничтожены над территорией Крыма в четверг днем. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T15:22
2024-03-21T15:33
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министерство обороны рф
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника уничтожены над территорией Крыма в четверг днем. Об этом сообщает Минобороны РФ. При этом движение по Крымскому мосту временно ограничено. Информация о запрете проезда по мостовому переходу действует с 15:13.В понедельник, 18 марта, в военном ведомстве сообщали об уничтожении реактивного беспилотника над территорией Крыма. Днем ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Все беспилотники были подавлены. В результате падения одного из них вспыхнул пожар, который был ликвидирован. В ночь на третье марта атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений. В администрации уточнили, что в результате падения обломков сбитых беспилотников в Феодосии повреждены 40 домовладений.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуостровеПризнаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* КрымуАтака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов
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РИА Новости Крым
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96
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крым, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости крыма, атаки всу на крым
Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым

Над Крымом уничтожены три украинских беспилотника - Минобороны

15:22 21.03.2024 (обновлено: 15:33 21.03.2024)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника уничтожены над территорией Крыма в четверг днем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.

При этом движение по Крымскому мосту временно ограничено. Информация о запрете проезда по мостовому переходу действует с 15:13.
В понедельник, 18 марта, в военном ведомстве сообщали об уничтожении реактивного беспилотника над территорией Крыма.
Днем ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Все беспилотники были подавлены. В результате падения одного из них вспыхнул пожар, который был ликвидирован.
В ночь на третье марта атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений. В администрации уточнили, что в результате падения обломков сбитых беспилотников в Феодосии повреждены 40 домовладений.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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