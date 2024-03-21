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Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым

Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым

Три украинских беспилотника уничтожены над территорией Крыма в четверг днем. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T15:22

2024-03-21T15:22

2024-03-21T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника уничтожены над территорией Крыма в четверг днем. Об этом сообщает Минобороны РФ. При этом движение по Крымскому мосту временно ограничено. Информация о запрете проезда по мостовому переходу действует с 15:13.В понедельник, 18 марта, в военном ведомстве сообщали об уничтожении реактивного беспилотника над территорией Крыма. Днем ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке трех украинских дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод. Все беспилотники были подавлены. В результате падения одного из них вспыхнул пожар, который был ликвидирован. В ночь на третье марта атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений. В администрации уточнили, что в результате падения обломков сбитых беспилотников в Феодосии повреждены 40 домовладений.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на угрозу Киева провести боевую операцию на полуостровеПризнаки бессилия: военный эксперт об угрозах Буданова* КрымуАтака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости крыма, атаки всу на крым