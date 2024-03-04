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Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов
Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов
В результате падения обломков сбитых беспилотников в Феодосии повреждены 40 домовладений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T13:29
2024-03-04T13:29
2024-03-04T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В результате падения обломков сбитых беспилотников в Феодосии повреждены 40 домовладений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города.Атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии в ночь на воскресенье. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений.Специалисты уже приступили к восстановлению пострадавших домов.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. 29 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией полуострова, а за несколько дней до этого дежурные силы ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки сбитых украинских БПЛА повредили частные дома в Феодосии На трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ
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Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов
При массированной атаке беспилотников ВСУ на Феодосию повреждены 40 домов
13:29 04.03.2024 (обновлено: 13:30 04.03.2024)