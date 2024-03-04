https://crimea.ria.ru/20240304/ataka-bespilotnikov-na-feodosiyu--povrezhdeny-40-domov-1135395294.html

Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов

Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов

В результате падения обломков сбитых беспилотников в Феодосии повреждены 40 домовладений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T13:29

2024-03-04T13:29

2024-03-04T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В результате падения обломков сбитых беспилотников в Феодосии повреждены 40 домовладений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города.Атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии в ночь на воскресенье. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений.Специалисты уже приступили к восстановлению пострадавших домов.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. 29 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией полуострова, а за несколько дней до этого дежурные силы ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки сбитых украинских БПЛА повредили частные дома в Феодосии На трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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