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Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов
Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов
В результате падения обломков сбитых беспилотников в Феодосии повреждены 40 домовладений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T13:29
2024-03-04T13:30
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В результате падения обломков сбитых беспилотников в Феодосии повреждены 40 домовладений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города.Атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии в ночь на воскресенье. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений.Специалисты уже приступили к восстановлению пострадавших домов.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. 29 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией полуострова, а за несколько дней до этого дежурные силы ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки сбитых украинских БПЛА повредили частные дома в Феодосии На трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ
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феодосия, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, крым
Атака беспилотников на Феодосию – повреждены 40 домов

При массированной атаке беспилотников ВСУ на Феодосию повреждены 40 домов

13:29 04.03.2024 (обновлено: 13:30 04.03.2024)
 
© РИА Новости . Виталий АньковРемонт крыши
Ремонт крыши - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В результате падения обломков сбитых беспилотников в Феодосии повреждены 40 домовладений. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города.
Атака беспилотников ВСУ была отражена в районе Феодосии в ночь на воскресенье. Системы ПВО сбили 38 дронов. По информации главы администрации города Игоря Ткаченко, обломки украинских дронов нанесли ущерб ряду частных домовладений.
"На данный момент принято 40 заявок от жителей пострадавших частных домовладений. Речь идет о повреждении остекления и в ряде случаев – о повреждении кровель. Заявки принимает ЕДДС Феодосии", - сообщили РИА Новости Крым в администрации.
Специалисты уже приступили к восстановлению пострадавших домов.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. 29 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией полуострова, а за несколько дней до этого дежурные силы ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты.
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