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Обломки сбитых украинских БПЛА повредили частные дома в Феодосии
Обломки сбитых украинских БПЛА повредили частные дома в Феодосии - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Обломки сбитых украинских БПЛА повредили частные дома в Феодосии
Обломки украинских беспилотников, сбитых накануне над Феодосией, повредили частные дома. Ремонтно-восстановительные работы в них начнутся сегодня, сообщил глава РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T12:59
2024-03-04T12:59
2024-03-04T13:11
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Обломки украинских беспилотников, сбитых накануне над Феодосией, повредили частные дома. Ремонтно-восстановительные работы в них начнутся сегодня, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.Массированная беспилотная атака была отражена в районе Феодосии в ночь на воскресенье. Российские силы ПВО сбили 38 дронов. После инцидента движение по трассе "Таврида" было временно ограничено, транспорт направляли в объезд. Специалисты управления капстроительства в воскресенье оперативно выехали на место для оценки повреждений. И сейчас ремонтные бригады уже приступают к восстановлению домов. "С сегодняшнего дня будем проводить восстановительные работы по остеклению пострадавших домов и ремонту кровель", - проинформировал он.И добавил, что звонки от феодосийцев принимает Единая дежурно-диспетчерская служба города.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по трассе "Таврида" под Феодосией полностью восстановленоКак работает железнодорожный транспорт в Крыму после атаки БПЛААтака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны
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РИА Новости Крым
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феодосия, пво, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, игорь ткаченко, крым, происшествия
Обломки сбитых украинских БПЛА повредили частные дома в Феодосии
В Феодосии обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили частные дома – власти
12:59 04.03.2024 (обновлено: 13:11 04.03.2024)