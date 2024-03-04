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Обломки сбитых украинских БПЛА повредили частные дома в Феодосии

Обломки сбитых украинских БПЛА повредили частные дома в Феодосии - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Обломки сбитых украинских БПЛА повредили частные дома в Феодосии

Обломки украинских беспилотников, сбитых накануне над Феодосией, повредили частные дома. Ремонтно-восстановительные работы в них начнутся сегодня, сообщил глава РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T12:59

2024-03-04T12:59

2024-03-04T13:11

феодосия

пво

атаки всу на крым

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Обломки украинских беспилотников, сбитых накануне над Феодосией, повредили частные дома. Ремонтно-восстановительные работы в них начнутся сегодня, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.Массированная беспилотная атака была отражена в районе Феодосии в ночь на воскресенье. Российские силы ПВО сбили 38 дронов. После инцидента движение по трассе "Таврида" было временно ограничено, транспорт направляли в объезд. Специалисты управления капстроительства в воскресенье оперативно выехали на место для оценки повреждений. И сейчас ремонтные бригады уже приступают к восстановлению домов. "С сегодняшнего дня будем проводить восстановительные работы по остеклению пострадавших домов и ремонту кровель", - проинформировал он.И добавил, что звонки от феодосийцев принимает Единая дежурно-диспетчерская служба города.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по трассе "Таврида" под Феодосией полностью восстановленоКак работает железнодорожный транспорт в Крыму после атаки БПЛААтака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, пво, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, игорь ткаченко, крым, происшествия