https://crimea.ria.ru/20240303/chto-proiskhodit-v-feodosii-posle-ataki-bespilotnikov-vsu-1135371954.html

Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ

Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ

Ситуация в Феодосии после атаки 38 беспилотников ВСУ остается спокойной, общественный транспорт ходит в обычном режиме. Движение по автодороге Керчь-Симферополь РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T10:30

2024-03-03T10:30

2024-03-03T11:13

атаки всу на крым

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Ситуация в Феодосии после атаки 38 беспилотников ВСУ остается спокойной, общественный транспорт ходит в обычном режиме. Движение по автодороге Керчь-Симферополь осуществляется штатно, пробок нет, - передает корреспондент РИА Новости Крым.После инцидента движение на участке трассы "Таврида" временно приостановлено, объезд осуществляется через села Степное и Береговое, а также поселок Приморский.На месте работают экипажи ГИБДД, которые сообщают водителями пути объезда участка с ограниченным движением.Керченская паромная переправа работает штатно. Крымский мост открыт, очередей на подъездах к нему нет.Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме, об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на 3 марта уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа.Крымский мост был перекрыт на три часа - с 3.40 до 6.40.Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. 29 февраля Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма. 25 февраля дежурные средства ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты. Также в этот день над морем сбиты четыре вражеских дрона. 16 февраля средства ПВО перехватили над Черным морем четыре украинских беспилотника.

https://crimea.ria.ru/20240302/pvo-unichtozhila-ukrainskiy-bespilotnik-nad-lenoblastyu---mo-1135369576.html

крым

крымский мост

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2024

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