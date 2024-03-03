Рейтинг@Mail.ru
Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240303/chto-proiskhodit-v-feodosii-posle-ataki-bespilotnikov-vsu-1135371954.html
Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ
Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ
Ситуация в Феодосии после атаки 38 беспилотников ВСУ остается спокойной, общественный транспорт ходит в обычном режиме. Движение по автодороге Керчь-Симферополь РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T10:30
2024-03-03T11:13
атаки всу на крым
крым
новости крыма
крымский мост
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
трасса таврида
общество
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648250_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_8b0c6c115167b2079b8fc7c0581d893f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Ситуация в Феодосии после атаки 38 беспилотников ВСУ остается спокойной, общественный транспорт ходит в обычном режиме. Движение по автодороге Керчь-Симферополь осуществляется штатно, пробок нет, - передает корреспондент РИА Новости Крым.После инцидента движение на участке трассы "Таврида" временно приостановлено, объезд осуществляется через села Степное и Береговое, а также поселок Приморский.На месте работают экипажи ГИБДД, которые сообщают водителями пути объезда участка с ограниченным движением.Керченская паромная переправа работает штатно. Крымский мост открыт, очередей на подъездах к нему нет.Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме, об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на 3 марта уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа.Крымский мост был перекрыт на три часа - с 3.40 до 6.40.Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. 29 февраля Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма. 25 февраля дежурные средства ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты. Также в этот день над морем сбиты четыре вражеских дрона. 16 февраля средства ПВО перехватили над Черным морем четыре украинских беспилотника.
https://crimea.ria.ru/20240302/pvo-unichtozhila-ukrainskiy-bespilotnik-nad-lenoblastyu---mo-1135369576.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648250_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_fa11669b714e37f8673b33b01ee3069f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу на крым, крым, новости крыма, крымский мост, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, трасса таврида, общество, транспорт, железные дороги крыма
Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ

Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ

10:30 03.03.2024 (обновлено: 11:13 03.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Ситуация в Феодосии после атаки 38 беспилотников ВСУ остается спокойной, общественный транспорт ходит в обычном режиме. Движение по автодороге Керчь-Симферополь осуществляется штатно, пробок нет, - передает корреспондент РИА Новости Крым.
После инцидента движение на участке трассы "Таврида" временно приостановлено, объезд осуществляется через села Степное и Береговое, а также поселок Приморский.
На месте работают экипажи ГИБДД, которые сообщают водителями пути объезда участка с ограниченным движением.
© Скриншот Яндекс.ПробкиПробки в Феодосии и на трассе "Таврида"
Пробки в Феодосии и на трассе Таврида
© Скриншот Яндекс.Пробки
Пробки в Феодосии и на трассе "Таврида"
Керченская паромная переправа работает штатно. Крымский мост открыт, очередей на подъездах к нему нет.
Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме, об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на 3 марта уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа.
Крымский мост был перекрыт на три часа - с 3.40 до 6.40.
© Минтранс РКСхема объезда перекрытого участка "Тавриды" в прямом и обратном направлениях
Схема объезда перекрытого участка Тавриды в прямом и обратном направлениях
© Минтранс РК
Схема объезда перекрытого участка "Тавриды" в прямом и обратном направлениях
Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. 29 февраля Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма. 25 февраля дежурные средства ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты. Также в этот день над морем сбиты четыре вражеских дрона. 16 февраля средства ПВО перехватили над Черным морем четыре украинских беспилотника.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Вчера, 21:39
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ленинградской областью - МО
 
Атаки ВСУ на КрымКрымНовости КрымаКрымский мостВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяТрасса ТавридаОбществоТранспортЖелезные дороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:34Шестеро боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии
11:25Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей
11:11Контртеррористическая операция в Ингушетии - что известно к этому часу
10:30Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ
09:41В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергоблокаде
09:07Это была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке
08:20Объезд перекрытого участка Тавриды: актуализированная схема
07:45Почти сетчатка глаза: в школах Крыма тестируют систему сканирования лиц
07:02Как работает железнодорожный транспорт в Крыму после атаки БПЛА
06:45Трасса Таврида в районе Феодосии перекрыта: как объехать
06:42Движение по Крымскому мосту возобновлено
06:31Атака ВСУ на Крым: ПВО сбила 38 украинских беспилотников - Минобороны
03:40Движение по Крымскому мосту закрыто
00:01Тепло и туманно: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 3 марта
22:05Главное за день: 2 марта
21:39ПВО уничтожила украинский беспилотник над Ленинградской областью - МО
21:37Розовые фламинго прилетели в Крым
21:18"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессию
20:31В Ленинградской области средства ПВО поразили воздушные цели
Лента новостейМолния