Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ
Что происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ
10:30 03.03.2024 (обновлено: 11:13 03.03.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Ситуация в Феодосии после атаки 38 беспилотников ВСУ остается спокойной, общественный транспорт ходит в обычном режиме. Движение по автодороге Керчь-Симферополь осуществляется штатно, пробок нет, - передает корреспондент РИА Новости Крым.
После инцидента движение на участке трассы "Таврида" временно приостановлено, объезд осуществляется через села Степное и Береговое, а также поселок Приморский.
На месте работают экипажи ГИБДД, которые сообщают водителями пути объезда участка с ограниченным движением.
© Скриншот Яндекс.ПробкиПробки в Феодосии и на трассе "Таврида"
© Скриншот Яндекс.Пробки
Пробки в Феодосии и на трассе "Таврида"
Керченская паромная переправа работает штатно. Крымский мост открыт, очередей на подъездах к нему нет.
Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме, об этом сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на 3 марта уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа.
Крымский мост был перекрыт на три часа - с 3.40 до 6.40.
© Минтранс РКСхема объезда перекрытого участка "Тавриды" в прямом и обратном направлениях
© Минтранс РК
Схема объезда перекрытого участка "Тавриды" в прямом и обратном направлениях
Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают попытки атаковать объекты в Крыму и Севастополе ударными беспилотниками и ракетами. 29 февраля Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма. 25 февраля дежурные средства ПВО сбили над акваторией Черного моря две авиационные управляемые ракеты. Также в этот день над морем сбиты четыре вражеских дрона. 16 февраля средства ПВО перехватили над Черным морем четыре украинских беспилотника.