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6 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью - РИА Новости Крым, 25.02.2024
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6 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью
6 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью - РИА Новости Крым, 25.02.2024
6 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью
Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории России, два беспилотника уничтожены над Белгородской областью, еще четыре -... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T07:31
2024-02-25T07:35
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
черное море
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
белгородская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории России, два беспилотника уничтожены над Белгородской областью, еще четыре - над Черным морем, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.За субботу были сбиты три дрона над Белгородской областью. В ночь на субботу четыре украинских дрона сбиты над Липецкой, Курской и Тульской областями.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 23 февраля российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУВ Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеБеспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
https://crimea.ria.ru/20240224/pozhar-na-metallurgicheskom-kombinate-v-lipetske---chto-izvestno-1135182810.html
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, белгородская область, новости
6 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью

Российская ПВО уничтожила 6 украинских дронов над Белгородской областью и Черным морем

07:31 25.02.2024 (обновлено: 07:35 25.02.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории России, два беспилотника уничтожены над Белгородской областью, еще четыре - над Черным морем, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (2 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", - говорится в сообщении.
За субботу были сбиты три дрона над Белгородской областью. В ночь на субботу четыре украинских дрона сбиты над Липецкой, Курской и Тульской областями.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 23 февраля российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.
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