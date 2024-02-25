https://crimea.ria.ru/20240225/6-dronov-vsu-sbity-nad-chernym-morem-i-belgorodskoy-oblastyu-1135192591.html

6 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью

6 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью - РИА Новости Крым, 25.02.2024

6 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью

Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории России, два беспилотника уничтожены над Белгородской областью, еще четыре -... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T07:31

2024-02-25T07:31

2024-02-25T07:35

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

черное море

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

белгородская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории России, два беспилотника уничтожены над Белгородской областью, еще четыре - над Черным морем, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.За субботу были сбиты три дрона над Белгородской областью. В ночь на субботу четыре украинских дрона сбиты над Липецкой, Курской и Тульской областями.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 23 февраля российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУВ Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеБеспилотник ВСУ атаковал Брянскую область

https://crimea.ria.ru/20240224/pozhar-na-metallurgicheskom-kombinate-v-lipetske---chto-izvestno-1135182810.html

черное море

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, белгородская область, новости