https://crimea.ria.ru/20240225/6-dronov-vsu-sbity-nad-chernym-morem-i-belgorodskoy-oblastyu-1135192591.html
6 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью
6 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью - РИА Новости Крым, 25.02.2024
6 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью
Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории России, два беспилотника уничтожены над Белгородской областью, еще четыре -... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T07:31
2024-02-25T07:31
2024-02-25T07:35
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
черное море
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
белгородская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Российская ПВО пресекла попытку Киева устроить террористическую атаку на территории России, два беспилотника уничтожены над Белгородской областью, еще четыре - над Черным морем, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.За субботу были сбиты три дрона над Белгородской областью. В ночь на субботу четыре украинских дрона сбиты над Липецкой, Курской и Тульской областями.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 23 февраля российские ПВО уничтожили дроны над Тульской, Белгородской и Брянской областями. Днем два беспилотника сбили в небе над Курской областью.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУВ Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеБеспилотник ВСУ атаковал Брянскую область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, белгородская область, новости
6 дронов ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила 6 украинских дронов над Белгородской областью и Черным морем
07:31 25.02.2024 (обновлено: 07:35 25.02.2024)