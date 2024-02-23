https://crimea.ria.ru/20240223/aviatsiya-rf-unichtozhila-mig-29-zapadnye-rakety-i-bolshe-600-dronov-vsu-1135176397.html

Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУ

Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУ

Авиация и средства противовоздушной обороны России за минувшую неделю уничтожили в зоне СВО десятки ракет и управляемых авиабомб и реактивных снарядов западного РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T16:54

2024-02-23T16:54

2024-02-23T17:00

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

воздушно-космический силы (вкс)

пво

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Авиация и средства противовоздушной обороны России за минувшую неделю уничтожили в зоне СВО десятки ракет и управляемых авиабомб и реактивных снарядов западного образца, которыми ВСУ пытались наносить удары по российским позициям. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.Кроме того, в зоне боев сбиты истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины."Сбиты семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot, четыре переделанные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM и 42 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказано в сообщении.Кроме того, ПВО уничтожили 652 беспилотных летательных аппарата ВСУ."Ракетными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации в результате группового удара высокоточным оружием поражены пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - добавили в оборонном ведомстве. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 572 самолета, 267 вертолетов, 13 223 беспилотных летательных аппарата, 473 зенитных ракетных комплекса, 15 188 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 981 единица специальной военной автомобильной техники.Всего за неделю Вооруженные силы России нанесли 37 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, поразив военную аэродромную инфраструктуру, арсеналы и базы горючего ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один американский Patriot уничтожен в зоне спецоперацииПочти сотня украинских дронов и 12 HIMARS уничтожены за сутки в зоне СВОВ Херсонской области сбит украинский Миг-29

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , воздушно-космический силы (вкс), пво, новости сво, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон)