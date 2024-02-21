https://crimea.ria.ru/20240221/pochti-sotnya-ukrainskikh-dronov-i-12-himars-unichtozheny-za-sutki-v-zone-svo-1135126441.html

Почти сотня украинских дронов и 12 HIMARS уничтожены за сутки в зоне СВО

Почти сотня украинских дронов и 12 HIMARS уничтожены за сутки в зоне СВО - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Почти сотня украинских дронов и 12 HIMARS уничтожены за сутки в зоне СВО

Почти 100 украинских беспилотников, 12 реактивных снарядов систем залпового огня Himars, управляемая авиационная бомба JDAM уничтожены за сутки в зоне... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T14:44

2024-02-21T14:44

2024-02-21T14:44

новости сво

вооруженные силы россии

пво

беспилотник (бпла, дрон)

himars

авиационная бомба jdam

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Почти 100 украинских беспилотников, 12 реактивных снарядов систем залпового огня Himars, управляемая авиационная бомба JDAM уничтожены за сутки в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 99 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ямполовка, Верхнеторецкое, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Веселое, Ульяновка, Васильевка Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области.Также оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад горючего, живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 572 самолета, 266 вертолетов, 13042 беспилотных летательных аппарата, 471 зенитный ракетный комплекс, 15149 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8124 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18900 единиц специальной военной автомобильной техники.Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили вражеский самолет и перехватили ракеты иностранного производства в зоне спецоперации. Также был вычислен и уничтожен зенитно-ракетный комплекс SAMP/T производства Франции.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России добилась перелома на сложных участках фронта - ПутинАвдеевку удалось освободить с минимальными потерями – ШойгуСтрана-полигон: Франция будет испытывать на Украине новые дроны-камикадзе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), himars, авиационная бомба jdam, потери всу