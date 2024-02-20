https://crimea.ria.ru/20240220/v-khersonskoy-oblasti-sbit-ukrainskiy-mig-29-1135089187.html

В Херсонской области сбит украинский Миг-29

В Херсонской области сбит украинский Миг-29 - РИА Новости Крым, 20.02.2024

В Херсонской области сбит украинский Миг-29

Российские средства противовоздушной обороны сбили вражеский самолет и перехватили ракеты иностранного производства в зоне спецоперации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T14:50

2024-02-20T14:50

2024-02-20T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили вражеский самолет и перехватили ракеты иностранного производства в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 124 беспилотных летательных аппарата в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик.Накануне ВС РФ вычислили и уничтожили в зоне СВО зенитно-ракетный комплекс SAMP/T производства Франции. Также были сбиты 96 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасовВойска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубьПотери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков

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2024

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, поставки западного оружия украине, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, беспилотник (бпла, дрон)