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В Херсонской области сбит украинский Миг-29
В Херсонской области сбит украинский Миг-29 - РИА Новости Крым, 20.02.2024
В Херсонской области сбит украинский Миг-29
Российские средства противовоздушной обороны сбили вражеский самолет и перехватили ракеты иностранного производства в зоне спецоперации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T14:50
2024-02-20T14:50
2024-02-20T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили вражеский самолет и перехватили ракеты иностранного производства в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 124 беспилотных летательных аппарата в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик.Накануне ВС РФ вычислили и уничтожили в зоне СВО зенитно-ракетный комплекс SAMP/T производства Франции. Также были сбиты 96 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасовВойска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубьПотери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков
https://crimea.ria.ru/20240219/britanskiy-dron-kamikadze-sbit-nad-donbassom---gotovilas-provokatsiya-1135042701.html
херсонская область
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, поставки западного оружия украине, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, беспилотник (бпла, дрон)
В Херсонской области сбит украинский Миг-29
Российские ПВО сбили украинский самолет и перехватили 11 ракет производства США и Британии
14:50 20.02.2024 (обновлено: 14:52 20.02.2024)