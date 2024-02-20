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В Херсонской области сбит украинский Миг-29 - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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В Херсонской области сбит украинский Миг-29
В Херсонской области сбит украинский Миг-29 - РИА Новости Крым, 20.02.2024
В Херсонской области сбит украинский Миг-29
Российские средства противовоздушной обороны сбили вражеский самолет и перехватили ракеты иностранного производства в зоне спецоперации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T14:50
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новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили вражеский самолет и перехватили ракеты иностранного производства в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 124 беспилотных летательных аппарата в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик.Накануне ВС РФ вычислили и уничтожили в зоне СВО зенитно-ракетный комплекс SAMP/T производства Франции. Также были сбиты 96 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен командный пункт ВСУ, склады горючего и боеприпасовВойска РФ полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км вглубьПотери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, поставки западного оружия украине, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе, беспилотник (бпла, дрон)
В Херсонской области сбит украинский Миг-29

Российские ПВО сбили украинский самолет и перехватили 11 ракет производства США и Британии

14:50 20.02.2024 (обновлено: 14:52 20.02.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3"
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили вражеский самолет и перехватили ракеты иностранного производства в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", – говорится в сообщении.
Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 124 беспилотных летательных аппарата в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик.
Накануне ВС РФ вычислили и уничтожили в зоне СВО зенитно-ракетный комплекс SAMP/T производства Франции. Также были сбиты 96 украинских беспилотников.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОПоставки западного оружия УкраинеХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)События в ДонбассеБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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