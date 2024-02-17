https://crimea.ria.ru/20240217/v-boyakh-za-avdeevku-vsu-za-sutki-poteryali-1500-boevikov-1135019150.html

Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков

Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков

За сутки ВСУ лишились более полутора тысяч солдат в боях за Авдеевку. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T22:46

2024-02-17T22:46

2024-02-17T23:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ лишились более полутора тысяч солдат в боях за Авдеевку. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.Он добавил, что под непрерывным огнем российских войск небольшая часть украинских боевиков разрозненными группами спешно покинула Авдеевку, бросив вооружение и военную технику."В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате", - уточнил министр обороны.Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование ВСУ действительно приняло соответствующее решение.Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В свою директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения. При этом главком ВСУ Александр Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений как минимум на сутки, поскольку боевики фактически оказались в котле, и к моменту приказа отступать в этом районе уже было некому.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахтаКиев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - ЗахароваЧем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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