Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков
В боях за Авдеевку ВСУ за сутки лишились более 1500 боевиков - Шойгу
22:46 17.02.2024 (обновлено: 23:03 17.02.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ лишились более полутора тысяч солдат в боях за Авдеевку. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 квадратных километра. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих", - цитирует Минобороны РФ Шойгу.
Он добавил, что под непрерывным огнем российских войск небольшая часть украинских боевиков разрозненными группами спешно покинула Авдеевку, бросив вооружение и военную технику.
"В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате", - уточнил министр обороны.
Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование ВСУ действительно приняло соответствующее решение.
Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В свою директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения. При этом главком ВСУ Александр Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений как минимум на сутки, поскольку боевики фактически оказались в котле, и к моменту приказа отступать в этом районе уже было некому.
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