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Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 17.02.2024
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Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков
Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 17.02.2024
Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков
За сутки ВСУ лишились более полутора тысяч солдат в боях за Авдеевку. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости Крым, 17.02.2024
2024-02-17T22:46
2024-02-17T23:03
сергей шойгу
новости сво
авдеевка
донецкая народная республика (днр)
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события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ лишились более полутора тысяч солдат в боях за Авдеевку. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.Он добавил, что под непрерывным огнем российских войск небольшая часть украинских боевиков разрозненными группами спешно покинула Авдеевку, бросив вооружение и военную технику."В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате", - уточнил министр обороны.Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование ВСУ действительно приняло соответствующее решение.Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В свою директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения. При этом главком ВСУ Александр Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений как минимум на сутки, поскольку боевики фактически оказались в котле, и к моменту приказа отступать в этом районе уже было некому.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму Сырского и Зеленского сравнили с генералами вермахтаКиев отступил из Авдеевки не для сохранения жизней солдат - ЗахароваЧем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сергей шойгу, новости сво, авдеевка, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Потери ВСУ в боях за Авдеевку за сутки составили 1500 боевиков

В боях за Авдеевку ВСУ за сутки лишились более 1500 боевиков - Шойгу

22:46 17.02.2024 (обновлено: 23:03 17.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ лишились более полутора тысяч солдат в боях за Авдеевку. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 квадратных километра. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих", - цитирует Минобороны РФ Шойгу.

Он добавил, что под непрерывным огнем российских войск небольшая часть украинских боевиков разрозненными группами спешно покинула Авдеевку, бросив вооружение и военную технику.
"В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате", - уточнил министр обороны.
Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование ВСУ действительно приняло соответствующее решение.
Киев решил отвести войска из Авдеевки не для "сохранения жизней", а потому что может воевать только за деньги, остальное для властей Украины не имеет значения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В свою директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин считает, что взятие российскими войсками Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения. При этом главком ВСУ Александр Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений как минимум на сутки, поскольку боевики фактически оказались в котле, и к моменту приказа отступать в этом районе уже было некому.
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