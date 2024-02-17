https://crimea.ria.ru/20240217/chem-vazhna-avdeevka-i-kak-syrskiy-podtverzhdaet-prozvische-general-kotel-1135009167.html

Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"

Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел" - РИА Новости Крым, 17.02.2024

Чем важна Авдеевка и как Сырский подтверждает прозвище "Генерал-Котел"

Взятие Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения, при этом Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений ВСУ как минимум... РИА Новости Крым, 17.02.2024

2024-02-17T10:45

2024-02-17T10:45

2024-02-17T10:45

эксклюзивы риа новости крым

авдеевка

александр сырский

алексей подберезкин

мнения

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

донецк

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133226191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_131da3f8633e10358a86e09ce6c04e73.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Взятие Авдеевки - ключевой момент со стратегической и политической точек зрения, при этом Сырский опоздал с заявлением об отводе подразделений ВСУ как минимум на сутки, поскольку украинские боевики фактически оказались в котле, и к моменту приказа об отступлении, отступать в этом районе уже было некому. Так в комментарии РИА Новости Крым оценил ситуацию директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.Главком украинских войск Александр Сырский в ночь на 17 февраля заявил о решении вывести подразделения ВСУ из Авдеевки и о переходе к обороне, "исходя из оперативной обстановки". Украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского передает, что украинские войска "уже вышли из Авдеевки". Стратегическое значение Авдеевки"Полгода боролись за этот населенный пункт, за эту достаточно большую территорию, которая находится чуть западнее центра Донбасса - Донецка. Этим и объясняется ее ключевое значение с военно-стратегической точки зрения: это центральная часть фронта", - поясняет ПодберезкинВ этой связи в районе Авдеевки, по словам эксперта, сконцентрированы лучшие долговременные укрепления, наибольшее число техники, туда бросали наиболее боеспособные украинские подразделения."И, в зависимости от того, насколько прочной была оборона, она характеризовала не только этот участок, а всю способность ВСУ к сопротивлению, когда идут столкновения не на отдельных участках фронта, а на достаточно большом протяжении границы. И самое главное - политики на Украине и в России придали этому политическое значение", - продолжает он.Генерал-Котел в действииВ этой связи Сырский в очередной раз подтверждает свои прозвища "Генерал-Котел" и "Мясник", которые ранее получил от самих же боевиков ВСУ за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле", кровавую оборону Артемовска и безуспешные "мясные штурмы" в попытках захватить город "в клещи" при контрнаступлении. "Поэтому для кого он отдавал этот приказ? Наверное, для самоуспокоения - по принципу: "Не важно, что происходит на самом деле, важно, что приказ был", - заключает Подберезкин.Назначенный 8 февраля главнокомандующим ВСУ Александр Сырский не отличается полководческими талантами и полностью подконтролен офису президента Украины, поэтому потери украинских войск при нем возрастут еще сильнее, заявлял ранее военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов. При этом сам Сырский в первом же заявлении в должности главкома ВСУ обещал беречь жизни украинских военных. Заявление прозвучало неожиданно на фоне неоднозначной репутации главкома, решения которого неоднократно становились причиной неоправданной гибели тысяч военнослужащих ВСУ. 14 февраля со стороны Сырского последовало еще одно заявление о том, что ВСУ переходят в оборону, поскольку главная цель, якобы, "сохранение личного состава". К моменту этого заявления фактически ВСУ давно перешли в оборону, а официальное признание этого факта Сырским было необходимо только затем, чтобы подправить неоднозначное реноме генерала среди украинских военных, пояснял ранее военный эксперт Александр Хроленко. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России прорвала оборону ВСУ и вышла на окраины Авдеевки – ПутинСырский засекретил информацию о потерях ВСУ в Селидово - СимоньянСтанет ли Сырский "вторым Залужным"

https://crimea.ria.ru/20240208/aleksandr-syrskiy-biografiya-1134808900.html

авдеевка

донецк

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авдеевка, александр сырский, алексей подберезкин, мнения, новости сво, всу (вооруженные силы украины), донецк, донецкая народная республика (днр)