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Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ
Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ - РИА Новости Крым, 08.02.2024
Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра... РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T19:42
2024-02-08T20:08
валерий залужный
владимир зеленский (президент украины)
новости
украина
александр сырский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.В четверг стало известно, что Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным и обсудил с ним обновление руководства ВСУ. Об этом лидер киевского режима сообщил в своем Telegram-канале. Украинский президент также заявил, что предложил Залужному "оставаться в команде".Газета Washington Post ранее сообщала, что президент Украины уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как отмечали источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него.1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.Позже депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился уйти в отставку с поста главкома ВСУ и отправиться в Великобританию в качестве украинского посла. Парламентарий предполагает, что Залужного отправят в отставку до 8 февраля. Он также считает, что украинское политическое руководство предложило Залужному пост за границей, чтобы дискредитировать главкома перед его "фанатами" и показать им, что он "сбежал из Украины в трудный час".При этом политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что главком ВСУ получил ореол "великого генерала" исключительно благодаря СМИ, при этом как военачальник не обеспечил армии реальных результатов на поле боя, и может быть заменен кем угодно – преемника тут же "раскрутят" до уровня "надежды Украины и демократии всего мира".Читайте также на РИА Новости Крым:Законопроект об усилении мобилизации на Украине принят в первом чтенииОтставка Залужного "расколет" западных покровителей Киева - мнениеЗалужный: мобилизация на Украине провалена
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РИА Новости Крым
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валерий залужный, владимир зеленский (президент украины), новости, украина, александр сырский
Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил нового главкома ВСУ

Зеленский отправил Залужного в отставку и назначил новым главкомом ВСУ Сырского

19:42 08.02.2024 (обновлено: 20:08 08.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Сегодня к руководству вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим вооруженных сил Украины", - написал глава киевского режима.
В четверг стало известно, что Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным и обсудил с ним обновление руководства ВСУ. Об этом лидер киевского режима сообщил в своем Telegram-канале. Украинский президент также заявил, что предложил Залужному "оставаться в команде".
Газета Washington Post ранее сообщала, что президент Украины уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как отмечали источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него.
1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.
Позже депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Залужный согласился уйти в отставку с поста главкома ВСУ и отправиться в Великобританию в качестве украинского посла. Парламентарий предполагает, что Залужного отправят в отставку до 8 февраля. Он также считает, что украинское политическое руководство предложило Залужному пост за границей, чтобы дискредитировать главкома перед его "фанатами" и показать им, что он "сбежал из Украины в трудный час".
При этом политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что главком ВСУ получил ореол "великого генерала" исключительно благодаря СМИ, при этом как военачальник не обеспечил армии реальных результатов на поле боя, и может быть заменен кем угодно – преемника тут же "раскрутят" до уровня "надежды Украины и демократии всего мира".
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