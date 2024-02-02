https://crimea.ria.ru/20240202/zelenskiy-uvedomil-belyy-dom-o-reshenii-uvolit-zaluzhnogo---smi-1134659394.html

Зеленский уведомил Белый дом о решении уволить Залужного - СМИ

Зеленский уведомил Белый дом о решении уволить Залужного - СМИ - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Зеленский уведомил Белый дом о решении уволить Залужного - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T23:22

2024-02-02T23:22

2024-02-02T23:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Об этом со ссылкой на газету Washington Post пишет РИА Новости.Как отмечают источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него."Как считают источники, Зеленский может отложить осуществление задуманного, но вряд ли это сделает", - говорится в сообщении.Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза 29 января сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию.Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.Американский телеканал CNN в четверг сообщил, что Зеленский подпишет указ об отставке Залужного до конца этой недели. Но этого н произошло.1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.* внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также на РИА Новости Крым:Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке ЗалужногоЗалужный: мобилизация на Украине проваленаТуз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генерала

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, сша, всу (вооруженные силы украины), в мире, новости