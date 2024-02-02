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Зеленский уведомил Белый дом о решении уволить Залужного - СМИ - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Зеленский уведомил Белый дом о решении уволить Залужного - СМИ
Зеленский уведомил Белый дом о решении уволить Залужного - СМИ - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Зеленский уведомил Белый дом о решении уволить Залужного - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T23:22
2024-02-02T23:28
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владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Об этом со ссылкой на газету Washington Post пишет РИА Новости.Как отмечают источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него."Как считают источники, Зеленский может отложить осуществление задуманного, но вряд ли это сделает", - говорится в сообщении.Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза 29 января сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию.Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.Американский телеканал CNN в четверг сообщил, что Зеленский подпишет указ об отставке Залужного до конца этой недели. Но этого н произошло.1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.* внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также на РИА Новости Крым:Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке ЗалужногоЗалужный: мобилизация на Украине проваленаТуз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генерала
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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украина, владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, сша, всу (вооруженные силы украины), в мире, новости
Зеленский уведомил Белый дом о решении уволить Залужного - СМИ

Киев уведомил Белый дом о решении Зеленского уволить Залужного - СМИ

23:22 02.02.2024 (обновлено: 23:28 02.02.2024)
 
Зеленский и Залужный
Зеленский и Залужный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский уведомил Белый дом о своем решении уволить Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Об этом со ссылкой на газету Washington Post пишет РИА Новости.
Как отмечают источники издания, в Белом доме не поддержали решение, но и не возразили против него.
"Как считают источники, Зеленский может отложить осуществление задуманного, но вряд ли это сделает", - говорится в сообщении.
Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза 29 января сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию.
Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.
Американский телеканал CNN в четверг сообщил, что Зеленский подпишет указ об отставке Залужного до конца этой недели. Но этого н произошло.
1 февраля на CNN вышло интервью с Залужным, в котором главком ВСУ раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)Валерий ЗалужныйСШАВСУ (Вооруженные силы Украины)В миреНовости
 
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00:00Какой сегодня праздник: 3 февраля
23:22Зеленский уведомил Белый дом о решении уволить Залужного - СМИ
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