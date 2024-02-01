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Залужный: мобилизация на Украине провалена - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Залужный: мобилизация на Украине провалена
Залужный: мобилизация на Украине провалена - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Залужный: мобилизация на Украине провалена
Главком ВСУ Валерий Залужный раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании. Его статья опубликована... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T22:15
2024-02-01T22:17
валерий залужный
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
владимир зеленский (президент украины)
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Главком ВСУ Валерий Залужный раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании. Его статья опубликована на сайте CNN.По мнению Залужного, причиной неудач Украины на поле боя является несовершенство нормативно-правовой базы и "частичная монополизация оборонной промышленности". Это приводит к нехватке товаров стратегического назначения, в частности, боеприпасов. И, как следствие, "усугубляет зависимость от поставок союзников".Главком ВСУ также в очередной раз упрекнул "западных партнеров" в уменьшении объемов военной помощи."Мы должны бороться с сокращением военной поддержки со стороны ключевых союзников, борясь с собственной политической напряженностью. Запасы ракет, перехватчиков ПВО и боеприпасов для артиллерии у наших партнеров истощаются не только из-за интенсивности боевых действий на Украине, но и из-за глобальной нехватки метательных зарядов", - пишет Залужный.В то же время он признал, что Россия имеет значительный запас ресурсов и способна по полной использовать свой военно-промышленный комплекс.29 января в украинских СМИ и военных пабликах распространились слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Источником информации, которая впоследствии не подтвердилась, стал экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза.Быстрое распространение таких известий свидетельствует о конфликте между президентом Зеленским и главкомом ВСУ, высказал мнение политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров. Что бы ни стало тому причиной, любой разлад в стане врага идет на пользу России, сказал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Буданов признал успехи российских войск в зоне СВОПохлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке Залужного
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валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, владимир зеленский (президент украины), украина, новости сво, вооруженные силы россии
Залужный: мобилизация на Украине провалена

Главком ВСУ Залужный обвинил руководство Украины в провале мобилизации

22:15 01.02.2024 (обновлено: 22:17 01.02.2024)
 
© t.me/CinCAFUГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© t.me/CinCAFU
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Главком ВСУ Валерий Залужный раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании. Его статья опубликована на сайте CNN.
"Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник <…>, и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер", - написал главком ВСУ.
По мнению Залужного, причиной неудач Украины на поле боя является несовершенство нормативно-правовой базы и "частичная монополизация оборонной промышленности". Это приводит к нехватке товаров стратегического назначения, в частности, боеприпасов. И, как следствие, "усугубляет зависимость от поставок союзников".
Главком ВСУ также в очередной раз упрекнул "западных партнеров" в уменьшении объемов военной помощи.
"Мы должны бороться с сокращением военной поддержки со стороны ключевых союзников, борясь с собственной политической напряженностью. Запасы ракет, перехватчиков ПВО и боеприпасов для артиллерии у наших партнеров истощаются не только из-за интенсивности боевых действий на Украине, но и из-за глобальной нехватки метательных зарядов", - пишет Залужный.
В то же время он признал, что Россия имеет значительный запас ресурсов и способна по полной использовать свой военно-промышленный комплекс.
29 января в украинских СМИ и военных пабликах распространились слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Источником информации, которая впоследствии не подтвердилась, стал экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза.
Быстрое распространение таких известий свидетельствует о конфликте между президентом Зеленским и главкомом ВСУ, высказал мнение политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров. Что бы ни стало тому причиной, любой разлад в стане врага идет на пользу России, сказал он.
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