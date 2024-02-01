https://crimea.ria.ru/20240201/razlad-v-stane-vraga--eto-vsegda-khorosho-ekspert-ob-otstavke-zaluzhnogo-1134613177.html

Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке Залужного

Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке Залужного - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке Залужного

Конфликт между президентом Украины Зеленским и главкомом ВСУ Залужным с вероятной отставкой последнего показывает разлад в системе управления Украины и... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T15:49

2024-02-01T15:49

2024-02-01T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Конфликт между президентом Украины Зеленским и главкомом ВСУ Залужным с вероятной отставкой последнего показывает разлад в системе управления Украины и политически ослабляет киевский режим. Также это свидетельствует о неразберихе в рядах коллективного Запада, что играет на руку России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров.Кроме того, полагает Никифоров, ситуация с Залужным свидетельствует о "неразберихе и нестройности позиций" самого коллективного Запада."Многие эксперты любят разделять представителей киевского режима на американских и британских марионеток, но я думаю, там все гораздо запутаннее. К одной марионетке могут вести и британские, и американские ниточки. Эти ниточки перепутываются, сплетаются в клубок, кукловоды за них дергают, а марионетки не очень-то и отзываются. Разлад в системе управления явно заметен, что тоже хорошо", – отметил политолог.В то же время, по мнению аналитика, российской стороне необходимо "твердо придерживаться своей линии в конфликте с коллективным Западом на территории Украины".Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза 29 января сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.Американский телеканал CNN в четверг сообщил, что Зеленский подпишет указ об отставке Залужного до конца этой недели.* внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также на РИА Новости Крым:"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке ЗалужногоТуз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генералаБуданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, мнения, андрей никифоров, россия, украина, владимир зеленский (президент украины)