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Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке Залужного - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке Залужного
Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке Залужного - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке Залужного
Конфликт между президентом Украины Зеленским и главкомом ВСУ Залужным с вероятной отставкой последнего показывает разлад в системе управления Украины и... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T15:49
2024-02-01T15:49
эксклюзивы риа новости крым
валерий залужный
мнения
андрей никифоров
россия
украина
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Конфликт между президентом Украины Зеленским и главкомом ВСУ Залужным с вероятной отставкой последнего показывает разлад в системе управления Украины и политически ослабляет киевский режим. Также это свидетельствует о неразберихе в рядах коллективного Запада, что играет на руку России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров.Кроме того, полагает Никифоров, ситуация с Залужным свидетельствует о "неразберихе и нестройности позиций" самого коллективного Запада."Многие эксперты любят разделять представителей киевского режима на американских и британских марионеток, но я думаю, там все гораздо запутаннее. К одной марионетке могут вести и британские, и американские ниточки. Эти ниточки перепутываются, сплетаются в клубок, кукловоды за них дергают, а марионетки не очень-то и отзываются. Разлад в системе управления явно заметен, что тоже хорошо", – отметил политолог.В то же время, по мнению аналитика, российской стороне необходимо "твердо придерживаться своей линии в конфликте с коллективным Западом на территории Украины".Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза 29 января сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.Американский телеканал CNN в четверг сообщил, что Зеленский подпишет указ об отставке Залужного до конца этой недели.* внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также на РИА Новости Крым:"Нелюбовный треугольник": политолог объяснил слухи об отставке ЗалужногоТуз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генералаБуданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУ
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валерий залужный, мнения, андрей никифоров, россия, украина, владимир зеленский (президент украины)
Разлад в стане врага – это всегда хорошо: эксперт об отставке Залужного

Скандал вокруг отставки Залужного ослабляет Киев и играет на руку России – политолог

15:49 01.02.2024
 
© AFP 2023Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AFP 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Конфликт между президентом Украины Зеленским и главкомом ВСУ Залужным с вероятной отставкой последнего показывает разлад в системе управления Украины и политически ослабляет киевский режим. Также это свидетельствует о неразберихе в рядах коллективного Запада, что играет на руку России. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров.

"Разлад в стане врага – это всегда хорошо. В этом плане это очень позитивно. Они прекрасно справляются. Даже если Залужного не отправят в отставку на этой неделе, и все это продлится еще некоторое время – будет еще лучше. Чем больше неопределенности и грызни в этой банке с пауками, тем лучше", – сказал эксперт.

Кроме того, полагает Никифоров, ситуация с Залужным свидетельствует о "неразберихе и нестройности позиций" самого коллективного Запада.
"Многие эксперты любят разделять представителей киевского режима на американских и британских марионеток, но я думаю, там все гораздо запутаннее. К одной марионетке могут вести и британские, и американские ниточки. Эти ниточки перепутываются, сплетаются в клубок, кукловоды за них дергают, а марионетки не очень-то и отзываются. Разлад в системе управления явно заметен, что тоже хорошо", – отметил политолог.
В то же время, по мнению аналитика, российской стороне необходимо "твердо придерживаться своей линии в конфликте с коллективным Западом на территории Украины".
Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза 29 января сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.
Американский телеканал CNN в четверг сообщил, что Зеленский подпишет указ об отставке Залужного до конца этой недели.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВалерий ЗалужныйМненияАндрей НикифоровРоссияУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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