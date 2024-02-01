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В США назвали сроки увольнения Залужного

В США назвали сроки увольнения Залужного - РИА Новости Крым, 01.02.2024

В США назвали сроки увольнения Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в ближайшие дни. Об этом сообщает американский телеканал CNN со... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T09:53

2024-02-01T09:53

2024-02-01T09:59

валерий залужный

новости

украина

владимир зеленский (президент украины)

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политика

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в ближайшие дни. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.По сведениям телеканала, в понедельник Залужного вызвали в офис президента, чтобы сообщить об отставке.CNN со ссылкой на источники характеризует состоявшийся в понедельник разговор как "спокойный". Зеленский объявил Залужному, что принял решение о его отставке, и предложил ему другую должность, от которой главком отказался.Президент Украины при этом заявил, что отказ Залужного от новой должности не означает, что его оставят на посту главнокомандующего ВСУ.Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза 29 января сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что слухи об отставке Залужного свидетельствуют об обострении конфликта между главкомом ВСУ и президентом Владимиром Зеленским и знаменуют предстоящую серьезную драку за власть на Украине.* внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также на РИА Новости Крым:Туз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генералаБуданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУЧем закончится противостояние Зеленского и Залужного – мнение Азарова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, новости, украина, владимир зеленский (президент украины), сша, политика, всу (вооруженные силы украины)