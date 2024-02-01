https://crimea.ria.ru/20240201/v-ssha-nazvali-sroki-uvolneniya-zaluzhnogo-1134606470.html
В США назвали сроки увольнения Залужного
В США назвали сроки увольнения Залужного - РИА Новости Крым, 01.02.2024
В США назвали сроки увольнения Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в ближайшие дни. Об этом сообщает американский телеканал CNN со... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T09:53
2024-02-01T09:53
2024-02-01T09:59
валерий залужный
новости
украина
владимир зеленский (президент украины)
сша
политика
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128638038_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_621bd36b03bf38bc77e5c448f6b278cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в ближайшие дни. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.По сведениям телеканала, в понедельник Залужного вызвали в офис президента, чтобы сообщить об отставке.CNN со ссылкой на источники характеризует состоявшийся в понедельник разговор как "спокойный". Зеленский объявил Залужному, что принял решение о его отставке, и предложил ему другую должность, от которой главком отказался.Президент Украины при этом заявил, что отказ Залужного от новой должности не означает, что его оставят на посту главнокомандующего ВСУ.Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза 29 января сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что слухи об отставке Залужного свидетельствуют об обострении конфликта между главкомом ВСУ и президентом Владимиром Зеленским и знаменуют предстоящую серьезную драку за власть на Украине.* внесен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЧитайте также на РИА Новости Крым:Туз в элитной колоде: Запад создает Залужному образ гонимого генералаБуданов вместо Залужного: как решение Зеленского повлияет на действия ВСУЧем закончится противостояние Зеленского и Залужного – мнение Азарова
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128638038_128:0:976:636_1920x0_80_0_0_b1ce2232ec8f7fd8dd5f8e5645617ea2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий залужный, новости, украина, владимир зеленский (президент украины), сша, политика, всу (вооруженные силы украины)
В США назвали сроки увольнения Залужного
Главкома ВСУ Залужного уволят до конца недели – CNN
09:53 01.02.2024 (обновлено: 09:59 01.02.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в ближайшие дни. Об этом сообщает американский телеканал CNN
со ссылкой на источники.
По сведениям телеканала, в понедельник Залужного вызвали в офис президента, чтобы сообщить об отставке.
"Официального объявления сделано не было, что означает, что Залужный все еще занимал свой пост по состоянию на вечер среды, однако президентский указ (об отставке – ред.) ожидается к концу недели", – говорится в публикации.
CNN со ссылкой на источники характеризует состоявшийся в понедельник разговор как "спокойный". Зеленский объявил Залужному, что принял решение о его отставке, и предложил ему другую должность, от которой главком отказался.
Президент Украины при этом заявил, что отказ Залужного от новой должности не означает, что его оставят на посту главнокомандующего ВСУ.
Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза 29 января сообщил
, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что два его источника подтверждают эту информацию. Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а его место займет начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров впоследствии сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение
, что слухи об отставке Залужного свидетельствуют об обострении конфликта между главкомом ВСУ и президентом Владимиром Зеленским и знаменуют предстоящую серьезную драку за власть на Украине.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Читайте также на РИА Новости Крым: