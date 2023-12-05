https://crimea.ria.ru/20231205/chem-zakonchitsya-protivostoyanie-zelenskogo-i-zaluzhnogo--mnenie-azarova-1133315194.html

Чем закончится противостояние Зеленского и Залужного – мнение Азарова

Чем закончится противостояние Зеленского и Залужного – мнение Азарова - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Чем закончится противостояние Зеленского и Залужного – мнение Азарова

Запад, скорее всего, заставит президента Украины Владимира Зеленского провести в следующем году выборы, на которых свою кандидатуру может выдвинуть главком ВСУ... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T12:37

2023-12-05T12:37

2023-12-05T12:37

николай азаров

украина

владимир зеленский (президент украины)

валерий залужный

политика

мнения

в мире

сша

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Запад, скорее всего, заставит президента Украины Владимира Зеленского провести в следующем году выборы, на которых свою кандидатуру может выдвинуть главком ВСУ Валерий Залужный. Такое мнение высказал премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров.Азаров не сомневается в наличии серьезных политических амбиций у Залужного. Шансы главкома ВСУ прийти к власти довольно высокие, считает он.Зеленский при этом в силу ряда причин не может снять Залужного с его поста, убежден экс-премьер."Одна из причин – ему (Зеленскому – ред.) не дают этого сделать американцы. Вторая причина – смещение Залужного только повысит его популярность и придаст ему уверенности. Есть и ряд других причин. Зеленский хочет списать все на Залужного, а для этого нужно, чтобы он оставался в этой должности, тем более, что перспективы военной ситуации не блестящие, а трагические", - пояснил Азаров.Что касается США, то они, по мнению политика, стремятся перевести конфликт в позиционную фазу и как можно дольше затянуть его, а переговоры для них – лишь средство отсрочить поражение киевского режима и заморозить боевые действия."Это в интересах американцев. Чем дольше будет сохраняться конфликтность, тем больше будет ущерба, в том числе для России. Но продолжение конфликта в любом виде будет продолжать разрушать Украину", - заключил бывший глава украинского кабмина.Внутренний раскол в украинской элитеРанее в западных СМИ вышел ряд статей с анализом внутриполитической ситуации на Украине и, в частности, противостояния между президентом страны и главнокомандующим вооруженными силами.На прошлой неделе депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ доложен уйти в отставку, так как у него нет плана войны на 2024 год.Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten назвал снижение рейтинга Зеленского "расплатой за допущенные ошибки". Он также согласился со словами Залужного о "тупиковой" ситуации на фронте.Политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает, что в высших эшелонах власти на Украине происходит паника и раскол элит. По его мнению, Зеленского может сместить любой активный оппозиционер, как только получит минимальную поддержку хотя бы одной влиятельной страны Запада.Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что выяснения отношений между президентом и главкомом ВСУ и все разговоры вокруг этой ситуации являются политической технологией Вашингтона, чтобы "удержать в руках марионетку Зеленского, который начинает излишне верить в себя". Залужный, по мнению эксперта, играет строго согласованную США роль.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда киевский режим потеряет "голову"Борьба на выживание: на Украине ищут виновного в провале наступления ВСУЗачем власти Украины "снимают с должности" Залужного

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николай азаров, украина, владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, политика, мнения, в мире, сша, россия