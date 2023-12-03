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Зеленский расплачивается за свои ошибки - Кличко - РИА Новости Крым, 03.12.2023
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Зеленский расплачивается за свои ошибки - Кличко
Зеленский расплачивается за свои ошибки - Кличко - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Зеленский расплачивается за свои ошибки - Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Так мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал падение популярности украинского... РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T12:11
2023-12-03T12:11
виталий кличко
владимир зеленский (президент украины)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Так мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал падение популярности украинского лидера.По его словам, со стороны властей страны было слишком много информации, которая не соответствовала действительности."Люди задаются вопросом, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне. Почему Зеленский до конца отрицал, что это произойдет. Или почему русские смогли так быстро добраться до Киева. Было слишком много информации, не соответствующей действительности. У президента сегодня важная функция, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи", - заявил мэр Киева.При этом он поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, который в интервью изданию The Economist охарактеризовал ситуацию на фронте как тупиковую, за что подвергся резкой критике. По мнению директора Центра военно-политических исследований Алексея Подберезкина, контрнаступление ВСУ официально провалилось. Учитывая соотношение сил России и Украины это было неизбежно, никакие "технологические прорывы" Киеву не помогут, а сроки окончательной капитуляции зависят от того, как быстро киевский режим признает бесполезность уничтожения собственного народа в новых волнах мобилизации.На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Sun фактически обвинил военное руководство страны в увлечении политикой, что якобы мешает вести боевые действия и планировать их. Упомянув Залужного, глава киевского режима напомнил, что "существует абсолютное понимание иерархии – и этого достаточно".Читайте также на РИА Новости Крым:Цирку Зеленского гасят огниВремя отправляться в небытие: Зеленскому предрекли печальную судьбуУкраине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг
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виталий кличко, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), валерий залужный, политика, украина, новости
Зеленский расплачивается за свои ошибки - Кличко

Кличко: вечно лгать своему народу и партнерам не получится

12:11 03.12.2023
 
© Telegram Виталия КличкоМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© Telegram Виталия Кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Так мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал падение популярности украинского лидера.
"Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий (от Зеленского - ред.) было и есть много. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки", - сказал Кличко в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten.
По его словам, со стороны властей страны было слишком много информации, которая не соответствовала действительности.
"Люди задаются вопросом, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне. Почему Зеленский до конца отрицал, что это произойдет. Или почему русские смогли так быстро добраться до Киева. Было слишком много информации, не соответствующей действительности. У президента сегодня важная функция, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи", - заявил мэр Киева.
При этом он поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, который в интервью изданию The Economist охарактеризовал ситуацию на фронте как тупиковую, за что подвергся резкой критике.
"Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день. Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но ты не можешь делать это вечно. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за его ясные слова - ошибочно. Я стою на его стороне", - сказал Кличко.
По мнению директора Центра военно-политических исследований Алексея Подберезкина, контрнаступление ВСУ официально провалилось. Учитывая соотношение сил России и Украины это было неизбежно, никакие "технологические прорывы" Киеву не помогут, а сроки окончательной капитуляции зависят от того, как быстро киевский режим признает бесполезность уничтожения собственного народа в новых волнах мобилизации.
На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Sun фактически обвинил военное руководство страны в увлечении политикой, что якобы мешает вести боевые действия и планировать их. Упомянув Залужного, глава киевского режима напомнил, что "существует абсолютное понимание иерархии – и этого достаточно".
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