https://crimea.ria.ru/20231203/zelenskiy-rasplachivaetsya-za-svoi-oshibki---klichko-1133275537.html

Зеленский расплачивается за свои ошибки - Кличко

Зеленский расплачивается за свои ошибки - Кличко - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Зеленский расплачивается за свои ошибки - Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Так мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал падение популярности украинского... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T12:11

2023-12-03T12:11

2023-12-03T12:11

виталий кличко

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Так мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал падение популярности украинского лидера.По его словам, со стороны властей страны было слишком много информации, которая не соответствовала действительности."Люди задаются вопросом, почему мы не были лучше подготовлены к этой войне. Почему Зеленский до конца отрицал, что это произойдет. Или почему русские смогли так быстро добраться до Киева. Было слишком много информации, не соответствующей действительности. У президента сегодня важная функция, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи", - заявил мэр Киева.При этом он поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, который в интервью изданию The Economist охарактеризовал ситуацию на фронте как тупиковую, за что подвергся резкой критике. По мнению директора Центра военно-политических исследований Алексея Подберезкина, контрнаступление ВСУ официально провалилось. Учитывая соотношение сил России и Украины это было неизбежно, никакие "технологические прорывы" Киеву не помогут, а сроки окончательной капитуляции зависят от того, как быстро киевский режим признает бесполезность уничтожения собственного народа в новых волнах мобилизации.На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Sun фактически обвинил военное руководство страны в увлечении политикой, что якобы мешает вести боевые действия и планировать их. Упомянув Залужного, глава киевского режима напомнил, что "существует абсолютное понимание иерархии – и этого достаточно".Читайте также на РИА Новости Крым:Цирку Зеленского гасят огниВремя отправляться в небытие: Зеленскому предрекли печальную судьбуУкраине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий кличко, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), валерий залужный, политика, украина, новости