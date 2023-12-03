https://crimea.ria.ru/20231203/ukraine-nuzhno-gotovitsya-k-plokhim-novostyam---stoltenberg-1133272892.html

Украине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг

Украине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Украине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг

Украина находится в критическом состоянии, ситуация может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Об этом заявил генсек НАТО Йенс... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T07:34

2023-12-03T07:34

2023-12-03T07:52

йенс столтенберг

нато

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Украина находится в критическом состоянии, ситуация может стать еще хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Стотенберг в интервью немецкому телеканалу Das Erste.Он признал, что члены альянса не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы, и сейчас Украина находится в "критической ситуации".При этом, на вопрос, как дальше действовать ВСУ, Столтенберг заметил, что принимать сложные оперативные решения должны украинцы и военное руководство страны.Накануне экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинское наступление на юге оказалось неудачным из-за многочисленных задержек в поставках разных видов вооружения. При этом западные военные эксперты недооценили надежность линий обороны ВС РФ.Комментируя это заявление, военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что поставки танков, истребителей, кассетных боеприпасов и другого западного оружия задерживаются потому, что США не заинтересованы в победе Украины. А все подобные высказывания эти высказывания имеют чисто политическую цель.Читайте также на РИА Новости Крым:Уход в оборону: зачем Зеленскому укрепления на ВолыниТанцуют брейк-данс: Лавров о позиции Запада и Киева по переговорам с РФОшеломляющие цифры: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода "контрнаступа"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йенс столтенберг, нато, украина, новости, политика, поставки западного оружия украине, новости сво, в мире, всу (вооруженные силы украины)