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Ошеломляющие цифры: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода "контрнаступа"
Ошеломляющие цифры: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода "контрнаступа" - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Ошеломляющие цифры: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода "контрнаступа"
Вооруженные силы Украины за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч боевиков и 16 тысяч единиц различного вооружения, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T12:55
2023-12-01T12:55
2023-12-01T13:03
сергей шойгу
министерство обороны рф
потери всу
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч боевиков и 16 тысяч единиц различного вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам министра, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь в ВСУ.Шойгу отметил, что российские военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях.Глава Минобороны подчеркнул, что ВС России продолжат вести активную оборону и наращивать свой боевой потенциал с учетом опыта специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУАрмия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУШойгу заявил о провале десанта ВСУ на Херсонском направлении
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво
Ошеломляющие цифры: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода "контрнаступа"
Шойгу: ВСУ за полгода контрнаступления потеряли 125 тысяч человек
12:55 01.12.2023 (обновлено: 13:03 01.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч боевиков и 16 тысяч единиц различного вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
По словам министра, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь в ВСУ.
Шойгу отметил, что российские военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях.
"Группировки российских войск наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение. В результате их боевые возможности значительно снижены", - сказал он.
Глава Минобороны подчеркнул, что ВС России продолжат вести активную оборону и наращивать свой боевой потенциал с учетом опыта специальной военной операции.
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