https://crimea.ria.ru/20231201/oshelomlyayuschie-tsifry-shoygu-nazval-poteri-vsu-za-polgoda-kontrnastupa-1133241247.html

Ошеломляющие цифры: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода "контрнаступа"

Ошеломляющие цифры: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода "контрнаступа" - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Ошеломляющие цифры: Шойгу назвал потери ВСУ за полгода "контрнаступа"

Вооруженные силы Украины за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч боевиков и 16 тысяч единиц различного вооружения, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T12:55

2023-12-01T12:55

2023-12-01T13:03

сергей шойгу

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч боевиков и 16 тысяч единиц различного вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам министра, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя, а лишь увеличили количество потерь в ВСУ.Шойгу отметил, что российские военнослужащие действуют грамотно и решительно, занимают более выгодное положение, расширяют зоны контроля на всех направлениях.Глава Минобороны подчеркнул, что ВС России продолжат вести активную оборону и наращивать свой боевой потенциал с учетом опыта специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи погибших, десятки сдавшихся в плен: результат 58 атак ВСУАрмия России нанесла 31 удар по военной инфраструктуре ВСУШойгу заявил о провале десанта ВСУ на Херсонском направлении

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво