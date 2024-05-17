https://crimea.ria.ru/20240517/v-krymu-otsenili-plany-otmenit-bakalavriat-v-rossii-1137357304.html

В Крыму оценили планы отменить бакалавриат в России

В Крыму оценили планы отменить бакалавриат в России - РИА Новости Крым, 17.05.2024

В Крыму оценили планы отменить бакалавриат в России

Упразднение бакалавриата в рамках реформы высшего образования в России повысит качество подготовки специалистов и согласует ожидания и требования работодателей... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T20:33

2024-05-17T20:33

2024-05-17T20:33

радио "спутник в крыму"

крым

кфу (крымский федеральный университет)

мнения

высшее образование

образование в крыму и севастополе

образование в россии

общество

владимир курьянов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Упразднение бакалавриата в рамках реформы высшего образования в России повысит качество подготовки специалистов и согласует ожидания и требования работодателей с возможностями высшей школы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал и.о. ректора Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Курьянов.Глава Минобрнауки Валерий Фальков на днях сообщил, что система высшего образования в России с 2025 года откажется от бакалавриата. Будут существовать только "высшее образование" и "высшее специализированное образование".Возможность бесплатно получить специализированное образование получат все имеющие высшее, а не только бакалавры, как это было ранее. По мнению Курьянова, изменения позволят обеспечить высокий уровень подготовки вузами специалистов при оптимальной продолжительности обучения.Добиться улучшения качества образования удастся, в частности, благодаря тому, что после ликвидации бакалавриата и реформирования магистратуры число желающих учиться, не отвлекаясь на работу, увеличится, считает он."Студенты, как правило, два курса жестко учатся, а с третьего хотят уже зарабатывать. Особенно ярко это проявляется на уровне магистратуры. Но, когда мы даем студенту добро работать, эффективность обучения снижается. И возникает вопрос: насколько эта магистратура нужна? Вот эту задачу и будет решать 5-летнее образование", – поделился мнением Курьянов.Кроме того, реформа избавит от дипломов с формулировками, малопонятными для работодателей, которые желают четко знать, какого специалиста нанимают и что он умеет, добавил эксперт. Пока же, по мнению Курьянова, "существует диссонанс между ожиданиями и требованиями работодателя и возможностями высшей школы"."Работодатель хочет квалификацию выпускника. Преподаватель, значит, должно быть написано "преподаватель". Инженер-строитель, значит, это указано. А сейчас: квалификация "бакалавр", и направление подготовки – например, "Химия". А что ты делать-то можешь? – задают вопросы работодатели. И вот в дипломе будет четко выписываться квалификация", – пояснил свою позицию Курьянов.Он также подчеркнул, что вузам сегодня очень важно "целый ряд вопросов решать вместе с работодателями" для того, чтобы подготовка специалистов и их работа на предприятиях в полной мере отвечала интересам страны."Закон об образовании, действующий в Российский Федерации, предусматривает, что образовательные программы должны не только согласовываться с работодателями, но и делаться вместе с ними", – заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Единый учебник истории: что школьники в РФ должны узнать о Крыме В Крыму оценили идею готовить агентов национальной медиабезопасности

https://crimea.ria.ru/20240324/besplatnoe-it-obrazovanie-v-krymu-gde-i-kak-poluchit-1135972073.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кфу (крымский федеральный университет), мнения, высшее образование, образование в крыму и севастополе, образование в россии, общество, владимир курьянов