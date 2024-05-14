Рейтинг@Mail.ru
В России отменяют "бакалавров" - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240514/v-rossii-otmenyayut-bakalavrov-1137275049.html
В России отменяют "бакалавров"
В России отменяют "бакалавров" - РИА Новости Крым, 14.05.2024
В России отменяют "бакалавров"
С 2025 года из системы высшего образования в России исчезнет понятие "бакалавр". Об этом сообщил кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T16:59
2024-05-14T16:59
высшее образование
минобразования рф
новости
россия
валерий фальков
образование в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137274933_0:7:2989:1688_1920x0_80_0_0_e4c7e37fb6457885d0b18d499b973876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. С 2025 года из системы высшего образования в России исчезнет понятие "бакалавр". Об этом сообщил кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков.По его словам, преобразования должны расширить возможности выпускников вузов: любой, кто получил высшее образование, будет иметь возможность бесплатно продолжить обучение в системе магистратуры.Приемная кампания в вузы в этом году начнется 20 июня, сообщала ранее пресс-служба правительства России.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкойЧто изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в КрымуЗачетку и студенческий переведут в электронный формат
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137274933_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_05ef9ace4cbf422852e79bd541266307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
высшее образование, минобразования рф, новости, россия, валерий фальков, образование в россии
В России отменяют "бакалавров"

Из системы высшего образования РФ исключат понятие "бакалавр" - Фальков

16:59 14.05.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. С 2025 года из системы высшего образования в России исчезнет понятие "бакалавр". Об этом сообщил кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков.
"В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр", у нас будет высшее образование и высшее специализированное образование", — сказал Фальков на заседании Госдумы во вторник.
По его словам, преобразования должны расширить возможности выпускников вузов: любой, кто получил высшее образование, будет иметь возможность бесплатно продолжить обучение в системе магистратуры.
Приемная кампания в вузы в этом году начнется 20 июня, сообщала ранее пресс-служба правительства России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкой
Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму
Зачетку и студенческий переведут в электронный формат
 
Высшее образованиеМинобразования РФНовостиРоссияВалерий ФальковОбразование в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36Сезон лечения кумысом: как в Крыму доят кобыл и делают целебный напиток
17:08В Грузии принят закон об иноагентах
16:59В России отменяют "бакалавров"
16:54Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина
16:42Внезапный удар: как наступление под Харьковом отразится на ходе СВО
16:31Пенсионер спасен на пожаре в Ялте
16:22Движение по Крымскому мосту возобновлено
16:20Главой администрации Евпатории стал Александр Юрьев
16:20Нарышкин: ряд политиков Запада хотят развязать масштабную войну против РФ
16:05Строительство тракта водоподачи продолжается на востоке Крыма
16:05Крымский мост закрыт для проезда
15:51Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием
15:41Почему Запад боится назначения Белоусова на должность главы Минобороны РФ
15:26Ушел на фронт по убеждениям: в Керчи простились с героем СВО
15:17Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе
14:56Нужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны
14:39Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
14:17ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУ
14:10Армия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ
13:50Грозовые ливни с градом идут на Кубань
Лента новостейМолния