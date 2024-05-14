https://crimea.ria.ru/20240514/v-rossii-otmenyayut-bakalavrov-1137275049.html

В России отменяют "бакалавров"

В России отменяют "бакалавров" - РИА Новости Крым, 14.05.2024

В России отменяют "бакалавров"

С 2025 года из системы высшего образования в России исчезнет понятие "бакалавр". Об этом сообщил кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T16:59

2024-05-14T16:59

2024-05-14T16:59

высшее образование

минобразования рф

новости

россия

валерий фальков

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. С 2025 года из системы высшего образования в России исчезнет понятие "бакалавр". Об этом сообщил кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков.По его словам, преобразования должны расширить возможности выпускников вузов: любой, кто получил высшее образование, будет иметь возможность бесплатно продолжить обучение в системе магистратуры.Приемная кампания в вузы в этом году начнется 20 июня, сообщала ранее пресс-служба правительства России.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкойЧто изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в КрымуЗачетку и студенческий переведут в электронный формат

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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