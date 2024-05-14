https://crimea.ria.ru/20240514/v-rossii-otmenyayut-bakalavrov-1137275049.html
В России отменяют "бакалавров"
В России отменяют "бакалавров" - РИА Новости Крым, 14.05.2024
В России отменяют "бакалавров"
С 2025 года из системы высшего образования в России исчезнет понятие "бакалавр". Об этом сообщил кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T16:59
2024-05-14T16:59
2024-05-14T16:59
высшее образование
минобразования рф
новости
россия
валерий фальков
образование в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137274933_0:7:2989:1688_1920x0_80_0_0_e4c7e37fb6457885d0b18d499b973876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. С 2025 года из системы высшего образования в России исчезнет понятие "бакалавр". Об этом сообщил кандидат на пост главы Минобрнауки Валерий Фальков.По его словам, преобразования должны расширить возможности выпускников вузов: любой, кто получил высшее образование, будет иметь возможность бесплатно продолжить обучение в системе магистратуры.Приемная кампания в вузы в этом году начнется 20 июня, сообщала ранее пресс-служба правительства России.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкойЧто изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в КрымуЗачетку и студенческий переведут в электронный формат
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137274933_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_05ef9ace4cbf422852e79bd541266307.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
высшее образование, минобразования рф, новости, россия, валерий фальков, образование в россии
В России отменяют "бакалавров"
Из системы высшего образования РФ исключат понятие "бакалавр" - Фальков