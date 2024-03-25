https://crimea.ria.ru/20240325/nazvana-data-starta-priemnoy-kampanii-v-vuzy-v-2024-godu-1136023996.html

Названа дата старта приемной кампании в вузы в 2024 году

Названа дата старта приемной кампании в вузы в 2024 году - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Названа дата старта приемной кампании в вузы в 2024 году

Приемная кампания в вузы в этом году начнется 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T20:02

2024-03-25T20:02

2024-03-25T20:02

приемная кампания

новости

образование в россии

высшее образование

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Приемная кампания в вузы в этом году начнется 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Уточняется, что общее количество абитуриентов вузов может превысить один миллион человек.По его словам, ключевым инструментом для решения этой задачи является суперсервис "Поступай в вуз онлайн". Также необходимо держать на контроле реализацию права на поступление в вузы участников СВО и членов их семей в рамках отдельной квоты.В свою очередь глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что количество заявлений в вузы и отзывы абитуриентов об использовании электронного сервиса говорят о его удобстве. При этом он обратил внимание, что каждая цифровая система нуждается в постоянном обновлении для удовлетворения большего количества запросов граждан.Глава Минцифры Максут Шадаев в свою очередь подтвердил, что работа по подготовке суперсервиса к приемной кампании идет в штатном режиме."В этом году мы расширяем функционал – с помощью портала госуслуг абитуриенты смогут заключить с работодателем договор целевого обучения. По такому договору студент может на протяжении всего обучения получать поддержку от работодателя, а затем гарантированно к нему трудоустроиться", – отметил глава Минцифры.В 2023 году с помощью сервиса подали заявления в вузы 2,2 млн абитуриентов. Ожидается, что в этом году этот показатель увеличится.Примерно пятая часть всех заявлений, поступающих в приемную комиссию Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского – это заявления от жителей новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты: женщины чаще берут кредиты на образование с господдержкойКак идет строительство общежитий для студентов главного вуза КрымаВ Мариуполь едет учиться молодежь из разных регионов России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приемная кампания, новости, образование в россии, высшее образование, россия