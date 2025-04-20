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Землями и людьми не торгуем: в ГД ответили США по признанию статуса Крыма

Землями и людьми не торгуем: в ГД ответили США по признанию статуса Крыма - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Землями и людьми не торгуем: в ГД ответили США по признанию статуса Крыма

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет призвал США исходить из того, что российский статус полуострова – это свершившийся факт и никакого торга в... РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T10:34

2025-04-20T10:34

2025-04-20T10:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет призвал США исходить из того, что российский статус полуострова – это свершившийся факт и никакого торга в этом вопросе быть не может.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США рассматривает возможность признать Крым частью России в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял.Крым воссоединился с Россией после законного общекрымского референдума, который соответствовал всем международным нормам, подчеркнул депутат ГД."Претензий к Крыму и крымчанам здесь быть не должно", – считает парламентарий.Признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, выразил мнение первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.Заявления американских СМИ о возможном признании Крыма российским со стороны США звучат на фоне того, что окружению президента Штатов Дональда Трампа необходимо как-то выходить из сложной ситуации по урегулированию на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание Крыма российским: что для этого должно произойти – экспертМИД России: признание Крыма – вопрос времениКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, михаил шеремет, крым, россия, мнения, сша, политика, в мире