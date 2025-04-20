https://crimea.ria.ru/20250420/zemlyami-i-lyudmi-ne-torguem-v-gd-otvetili-ssha-po-priznaniyu-statusa-kryma-1145823920.html
Землями и людьми не торгуем: в ГД ответили США по признанию статуса Крыма
Землями и людьми не торгуем: в ГД ответили США по признанию статуса Крыма - РИА Новости Крым, 20.04.2025
Землями и людьми не торгуем: в ГД ответили США по признанию статуса Крыма
Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет призвал США исходить из того, что российский статус полуострова – это свершившийся факт и никакого торга в... РИА Новости Крым, 20.04.2025
2025-04-20T10:34
2025-04-20T10:34
2025-04-20T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет призвал США исходить из того, что российский статус полуострова – это свершившийся факт и никакого торга в этом вопросе быть не может.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США рассматривает возможность признать Крым частью России в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял.Крым воссоединился с Россией после законного общекрымского референдума, который соответствовал всем международным нормам, подчеркнул депутат ГД."Претензий к Крыму и крымчанам здесь быть не должно", – считает парламентарий.Признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, выразил мнение первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.Заявления американских СМИ о возможном признании Крыма российским со стороны США звучат на фоне того, что окружению президента Штатов Дональда Трампа необходимо как-то выходить из сложной ситуации по урегулированию на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание Крыма российским: что для этого должно произойти – экспертМИД России: признание Крыма – вопрос времениКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс США
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Землями и людьми не торгуем: в ГД ответили США по признанию статуса Крыма
Статус Крыма является свершившимся фактом – США ответили о признании полуострова частью РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет призвал США исходить из того, что российский статус полуострова – это свершившийся факт и никакого торга в этом вопросе быть не может.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США рассматривает возможность признать Крым частью России в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу Вашингтон еще не принял.
"США стоит относиться к российскому статусу Крыма как к неоспоримому и свершившемуся факту. Никаких "если" и "но" здесь быть не может. Торг в вопросе российских территорий неуместен. Мы своими землями и людьми не торгуем. Для нас это принципиальный вопрос", – сказал Шеремет РИА Новости.
Крым воссоединился с Россией после законного общекрымского референдума, который соответствовал всем международным нормам, подчеркнул депутат ГД.
"Претензий к Крыму и крымчанам здесь быть не должно", – считает парламентарий.
Признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма
стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, выразил мнение первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
Заявления американских СМИ о возможном признании Крыма российским со стороны США звучат на фоне того, что окружению президента Штатов Дональда Трампа необходимо как-то выходить из сложной ситуации по урегулированию на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым
высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации
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