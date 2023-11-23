https://crimea.ria.ru/20231123/kak-idet-stroitelstvo-obschezhitiy-dlya-studentov-glavnogo-vuza-kryma-1132983132.html

Как идет строительство общежитий для студентов главного вуза Крыма

Как идет строительство общежитий для студентов главного вуза Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Как идет строительство общежитий для студентов главного вуза Крыма

Как идет строительство общежитий для студентов Крымского федерального университета, и какой инфраструктуры не хватает ученикам для досуга, питания и развития в... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T07:02

2023-11-23T07:02

2023-11-23T07:02

радио "спутник в крыму"

кфу (крымский федеральный университет)

симферополь

образование в крыму и севастополе

высшее образование

владимир курьянов

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Как идет строительство общежитий для студентов Крымского федерального университета, и какой инфраструктуры не хватает ученикам для досуга, питания и развития в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал и.о. ректора КФУ имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов.Ремонтировать и строитьПо словам Курьянова, строительство двух новых общежитий вуза, рассчитанных на 700 студентов, идет быстрыми темпами. Объекты должны сдать, как и планировали, к 1 сентября 2024 года."Сейчас фактически завершен монтаж зданий и уже идет обшивка внешних стен", – отметил он.И добавил, что здания построены современно – на этажах отдельные комнаты с санузлами, есть зоны для отдыха, самоподготовки и бытовых нужд. В планах руководства привести к такому же стандарту все существующие общежития."Ремонт в общежитиях идет постоянно. Но не всегда выдерживаются сроки. Общежитие на улице Беспалова, 45 должно было быть отремонтировано за полгода, а все растянулось на несколько лет. Подрядчики меняются, появляются недобросовестные", – рассказал Курьянов.Но так происходит не на всех объектах. Так, к зиме удалось закончить ремонт в общежитии №4, в медицинском кампусе, добавил он. Сейчас туда закупают мебель и оборудование для кухонь, после чего начнут заселять студентов."Туда будут переселены иностранные студенты, которые сегодня живут в агротехнологической академии в поселке Аграрный. Это в основном индусы, поскольку у нас их больше всего. Если останутся свободные места – будем предлагать студентам отечественным", – уточнил Курьянов.В нескольких общежитиях из-за непогоды приостановлены текущие ремонты, но работы продолжатся, "как только условия позволят", заверил Курьянов. Среди таких – общежитие Техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства и филиала КФУ в поселке Советский."Успели по хорошей погоде начать ремонт кровли, там это была ключевая проблема. Как только будет закончено – перейдем к ремонту внутри четырехэтажного здания. Сегодня эксплуатируется только первый этаж. Это ограничивает приток студентов, которые живут на удалении от поселка", – пояснил глава вуза.Но самая большая проблема, по словам Курьянова, связана с общежитиями Агропромышленного колледжа им. Э. А. Верновского в селе Маленьком."Самое тяжелое там положение. Потому что общежития очень старые и требуют очень серьезного ремонта и даже реконструкции", – объяснил ректор.По его словам, ключевая задача на ближайшее время – заменить стеклопакеты. Для этого "уже запустили собственный цех по производству оконных и дверных стеклопакетов", добавил Курьянов.Объект на миллиард: в Крыму строится центр полиэтнической культуры>>Спортивная инфраструктура из прошлогоИнфраструктуры для занятий спортом, по словам Курьянова, в целом хватает, но и здесь есть проблема."Ключевая проблема: все это построено давно. И спортивные комплексы в Медицинском институте, и легкоатлетический манеж (им. Тита Корнева – ред.) на улице Студенческой, и спортивная инфраструктура наших филиалов и Агротехнологической академии – все это требует очень серьезных вложений на сегодняшний день", – заявил Курьянов.В игровом зале Медакадемии "протекает крыша в сильные дожди". А в легкоатлетическом манеже "появились сколы", и "спортсмены начали косметический ремонт своими силами"."Где-то надо подштукатурить, прогрунтовать, покрасить. Эти работы сейчас ведутся. И спасибо всем неравнодушным людям", – подчеркнул Курьянов.Похожая ситуация со спортплощадками. В кампусе "Таврический", например, ее приводят в порядок "силами студентов и заинтересованных преподавателей".По его словам, даже на новых объектах по окончании основных работ не везде все гладко. Так, у Академии строительства и архитектуры появился новый стадион, "но раздевалок рядом еще не построили".Сколько больниц, школ и студгородков построят в России и когда>>Лишились в девяностыеЕще один вопрос, требующий важных решений, проектов и финансов - инфраструктура досуга, в том числе интеллектуального, а также общепита.Что сейчас с местами в общежитиях КФУПо словам и.о. ректора, сейчас в КФУ обучаются больше 22 тысяч студентов. Количество нуждающихся в общежитии колеблется из года в год в зависимости от того, откуда учащиеся приезжают. Приоритет отдается особым категориям. Это участники СВО и их дети, а также жители новых регионов РФ, особенно те, кто вынужден был оставить места постоянного проживания из-за боевых действий. Но при наличии свободных мест на заселение могут рассчитывать и крымчане, даже жители Симферополя. В данный момент "около 300 койко-мест свободны".Ранее сообщалось, что в Севастополе начали сносить старые общежития СевГУ, старые здания демонтируют до фундаментов", чтобы возвести новые, с планировкой, соответствующей российским стандартам, сообщили в пресс-службе "Единого заказчика в сфере строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институтЧто ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ КурьяноваВ КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX века

https://crimea.ria.ru/20230522/kak-zhivet-v-evakuatsii-khersonskiy-universitet-1128888789.html

симферополь

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