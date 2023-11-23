Рейтинг@Mail.ru
Как идет строительство общежитий для студентов главного вуза Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231123/kak-idet-stroitelstvo-obschezhitiy-dlya-studentov-glavnogo-vuza-kryma-1132983132.html
Как идет строительство общежитий для студентов главного вуза Крыма
Как идет строительство общежитий для студентов главного вуза Крыма - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Как идет строительство общежитий для студентов главного вуза Крыма
Как идет строительство общежитий для студентов Крымского федерального университета, и какой инфраструктуры не хватает ученикам для досуга, питания и развития в... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T07:02
2023-11-23T07:02
радио "спутник в крыму"
кфу (крымский федеральный университет)
симферополь
образование в крыму и севастополе
высшее образование
владимир курьянов
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130519954_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_a538b8aa0a2bb26bbab18ec974befcd4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Как идет строительство общежитий для студентов Крымского федерального университета, и какой инфраструктуры не хватает ученикам для досуга, питания и развития в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал и.о. ректора КФУ имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов.Ремонтировать и строитьПо словам Курьянова, строительство двух новых общежитий вуза, рассчитанных на 700 студентов, идет быстрыми темпами. Объекты должны сдать, как и планировали, к 1 сентября 2024 года."Сейчас фактически завершен монтаж зданий и уже идет обшивка внешних стен", – отметил он.И добавил, что здания построены современно – на этажах отдельные комнаты с санузлами, есть зоны для отдыха, самоподготовки и бытовых нужд. В планах руководства привести к такому же стандарту все существующие общежития."Ремонт в общежитиях идет постоянно. Но не всегда выдерживаются сроки. Общежитие на улице Беспалова, 45 должно было быть отремонтировано за полгода, а все растянулось на несколько лет. Подрядчики меняются, появляются недобросовестные", – рассказал Курьянов.Но так происходит не на всех объектах. Так, к зиме удалось закончить ремонт в общежитии №4, в медицинском кампусе, добавил он. Сейчас туда закупают мебель и оборудование для кухонь, после чего начнут заселять студентов."Туда будут переселены иностранные студенты, которые сегодня живут в агротехнологической академии в поселке Аграрный. Это в основном индусы, поскольку у нас их больше всего. Если останутся свободные места – будем предлагать студентам отечественным", – уточнил Курьянов.В нескольких общежитиях из-за непогоды приостановлены текущие ремонты, но работы продолжатся, "как только условия позволят", заверил Курьянов. Среди таких – общежитие Техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства и филиала КФУ в поселке Советский."Успели по хорошей погоде начать ремонт кровли, там это была ключевая проблема. Как только будет закончено – перейдем к ремонту внутри четырехэтажного здания. Сегодня эксплуатируется только первый этаж. Это ограничивает приток студентов, которые живут на удалении от поселка", – пояснил глава вуза.Но самая большая проблема, по словам Курьянова, связана с общежитиями Агропромышленного колледжа им. Э. А. Верновского в селе Маленьком."Самое тяжелое там положение. Потому что общежития очень старые и требуют очень серьезного ремонта и даже реконструкции", – объяснил ректор.По его словам, ключевая задача на ближайшее время – заменить стеклопакеты. Для этого "уже запустили собственный цех по производству оконных и дверных стеклопакетов", добавил Курьянов.Объект на миллиард: в Крыму строится центр полиэтнической культуры&gt;&gt;Спортивная инфраструктура из прошлогоИнфраструктуры для занятий спортом, по словам Курьянова, в целом хватает, но и здесь есть проблема."Ключевая проблема: все это построено давно. И спортивные комплексы в Медицинском институте, и легкоатлетический манеж (им. Тита Корнева – ред.) на улице Студенческой, и спортивная инфраструктура наших филиалов и Агротехнологической академии – все это требует очень серьезных вложений на сегодняшний день", – заявил Курьянов.В игровом зале Медакадемии "протекает крыша в сильные дожди". А в легкоатлетическом манеже "появились сколы", и "спортсмены начали косметический ремонт своими силами"."Где-то надо подштукатурить, прогрунтовать, покрасить. Эти работы сейчас ведутся. И спасибо всем неравнодушным людям", – подчеркнул Курьянов.Похожая ситуация со спортплощадками. В кампусе "Таврический", например, ее приводят в порядок "силами студентов и заинтересованных преподавателей".По его словам, даже на новых объектах по окончании основных работ не везде все гладко. Так, у Академии строительства и архитектуры появился новый стадион, "но раздевалок рядом еще не построили".Сколько больниц, школ и студгородков построят в России и когда&gt;&gt;Лишились в девяностыеЕще один вопрос, требующий важных решений, проектов и финансов - инфраструктура досуга, в том числе интеллектуального, а также общепита.Что сейчас с местами в общежитиях КФУПо словам и.о. ректора, сейчас в КФУ обучаются больше 22 тысяч студентов. Количество нуждающихся в общежитии колеблется из года в год в зависимости от того, откуда учащиеся приезжают. Приоритет отдается особым категориям. Это участники СВО и их дети, а также жители новых регионов РФ, особенно те, кто вынужден был оставить места постоянного проживания из-за боевых действий. Но при наличии свободных мест на заселение могут рассчитывать и крымчане, даже жители Симферополя. В данный момент "около 300 койко-мест свободны".Ранее сообщалось, что в Севастополе начали сносить старые общежития СевГУ, старые здания демонтируют до фундаментов", чтобы возвести новые, с планировкой, соответствующей российским стандартам, сообщили в пресс-службе "Единого заказчика в сфере строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институтЧто ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ КурьяноваВ КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX века
https://crimea.ria.ru/20230522/kak-zhivet-v-evakuatsii-khersonskiy-universitet-1128888789.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130519954_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_7333e99b57147573d899b5fcda6599b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кфу (крымский федеральный университет), симферополь, образование в крыму и севастополе, высшее образование, владимир курьянов, общество, новости крыма
Как идет строительство общежитий для студентов главного вуза Крыма

Ряд общежитий и спорткомплексов КФУ требуют полной реконструкции – и.о. ректора Курьянов

07:02 23.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРемонт
Ремонт - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Как идет строительство общежитий для студентов Крымского федерального университета, и какой инфраструктуры не хватает ученикам для досуга, питания и развития в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал и.о. ректора КФУ имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов.

Ремонтировать и строить

По словам Курьянова, строительство двух новых общежитий вуза, рассчитанных на 700 студентов, идет быстрыми темпами. Объекты должны сдать, как и планировали, к 1 сентября 2024 года.
"Сейчас фактически завершен монтаж зданий и уже идет обшивка внешних стен", – отметил он.
И добавил, что здания построены современно – на этажах отдельные комнаты с санузлами, есть зоны для отдыха, самоподготовки и бытовых нужд. В планах руководства привести к такому же стандарту все существующие общежития.
"Ремонт в общежитиях идет постоянно. Но не всегда выдерживаются сроки. Общежитие на улице Беспалова, 45 должно было быть отремонтировано за полгода, а все растянулось на несколько лет. Подрядчики меняются, появляются недобросовестные", – рассказал Курьянов.
Но так происходит не на всех объектах. Так, к зиме удалось закончить ремонт в общежитии №4, в медицинском кампусе, добавил он. Сейчас туда закупают мебель и оборудование для кухонь, после чего начнут заселять студентов.
"Туда будут переселены иностранные студенты, которые сегодня живут в агротехнологической академии в поселке Аграрный. Это в основном индусы, поскольку у нас их больше всего. Если останутся свободные места – будем предлагать студентам отечественным", – уточнил Курьянов.
В нескольких общежитиях из-за непогоды приостановлены текущие ремонты, но работы продолжатся, "как только условия позволят", заверил Курьянов. Среди таких – общежитие Техникума гидромелиорации и механизации сельского хозяйства и филиала КФУ в поселке Советский.
"Успели по хорошей погоде начать ремонт кровли, там это была ключевая проблема. Как только будет закончено – перейдем к ремонту внутри четырехэтажного здания. Сегодня эксплуатируется только первый этаж. Это ограничивает приток студентов, которые живут на удалении от поселка", – пояснил глава вуза.
Но самая большая проблема, по словам Курьянова, связана с общежитиями Агропромышленного колледжа им. Э. А. Верновского в селе Маленьком.
"Самое тяжелое там положение. Потому что общежития очень старые и требуют очень серьезного ремонта и даже реконструкции", – объяснил ректор.
По его словам, ключевая задача на ближайшее время – заменить стеклопакеты. Для этого "уже запустили собственный цех по производству оконных и дверных стеклопакетов", добавил Курьянов.
Объект на миллиард: в Крыму строится центр полиэтнической культуры>>

Спортивная инфраструктура из прошлого

Инфраструктуры для занятий спортом, по словам Курьянова, в целом хватает, но и здесь есть проблема.
"Ключевая проблема: все это построено давно. И спортивные комплексы в Медицинском институте, и легкоатлетический манеж (им. Тита Корнева – ред.) на улице Студенческой, и спортивная инфраструктура наших филиалов и Агротехнологической академии – все это требует очень серьезных вложений на сегодняшний день", – заявил Курьянов.
В игровом зале Медакадемии "протекает крыша в сильные дожди". А в легкоатлетическом манеже "появились сколы", и "спортсмены начали косметический ремонт своими силами".
"Где-то надо подштукатурить, прогрунтовать, покрасить. Эти работы сейчас ведутся. И спасибо всем неравнодушным людям", – подчеркнул Курьянов.
Похожая ситуация со спортплощадками. В кампусе "Таврический", например, ее приводят в порядок "силами студентов и заинтересованных преподавателей".
"Скажу откровенно: на территории студенческих городков это большая проблема. Даже там, где были спортплощадки, они требуют уже даже не каких-то косметических подходов, а серьезной реконструкции", – сказал Курьянов.
По его словам, даже на новых объектах по окончании основных работ не везде все гладко. Так, у Академии строительства и архитектуры появился новый стадион, "но раздевалок рядом еще не построили".
Сколько больниц, школ и студгородков построят в России и когда>>

Лишились в девяностые

Еще один вопрос, требующий важных решений, проектов и финансов - инфраструктура досуга, в том числе интеллектуального, а также общепита.
"Это серьезная проблема для наших общежитий. Нам ее надо восстанавливать. Если в новых общежитиях все это предусмотрено, то в старых были комнаты для самоподготовки и многие другие вещи, но потом часть из них, преимущественно в 1990-е годы, перестроили под другие нужды. Кафе есть, но, в моем понимании, этого недостаточно. И сейчас мы будем очень серьезно анализировать, что необходимо для того, чтобы студентам в общежитиях было комфортно. Нужно четко определиться, что сделать и чем оборудовать. Это задача администрации", – заключил глава университета.

Что сейчас с местами в общежитиях КФУ

По словам и.о. ректора, сейчас в КФУ обучаются больше 22 тысяч студентов. Количество нуждающихся в общежитии колеблется из года в год в зависимости от того, откуда учащиеся приезжают. Приоритет отдается особым категориям. Это участники СВО и их дети, а также жители новых регионов РФ, особенно те, кто вынужден был оставить места постоянного проживания из-за боевых действий. Но при наличии свободных мест на заселение могут рассчитывать и крымчане, даже жители Симферополя. В данный момент "около 300 койко-мест свободны".
Ранее сообщалось, что в Севастополе начали сносить старые общежития СевГУ, старые здания демонтируют до фундаментов", чтобы возвести новые, с планировкой, соответствующей российским стандартам, сообщили в пресс-службе "Единого заказчика в сфере строительства.
Ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
22 мая, 19:58
Как живет в эвакуации Херсонский университет
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новая эпоха: как живет и работает в Мариуполе Азовский морской институт
Что ждет главный вуз Крыма – интервью и.о. ректора КФУ Курьянова
В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX века
 
Радио "Спутник в Крыму"КФУ (Крымский федеральный университет)СимферопольОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеВладимир КурьяновОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:05Обстановка на Крымском мосту на утро четверга
07:45Крупы, саженцы, консервы: где в Симферополе пройдут агроярмарки
07:02Как идет строительство общежитий для студентов главного вуза Крыма
06:35Где в Крыму появляются новые леса
06:05Митрополит Тихон похвалил сплоченность православных Крыма
00:01Ночные заморозки, дождь и мокрый снег: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 23 ноября
23:15Главные новости Крыма: 22 ноября
22:34Главное за день: 22 ноября
22:02Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВО
21:38Западные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – эксперт
21:17Портфель на 150 миллиардов: бизнес в Крыму стал брать больше кредитов
20:41Разложить "яйца" по корзинам: зачем Зеленский ищет диалога с Трампом
20:25Власти Финляндии решили ужесточить правила перемещения у границ России
20:07Поле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКО
19:45Владыка Тихон развеял слухи о переносе семинарии из Крыма в Севастополь
19:39После столкновения поезд Адлер-Пермь продолжил движение по маршруту
19:20Героев Сталинграда стала улицей Байрона: в Харькове переименовали 26 улиц
19:05В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – четверо раненых
18:40Смертельный пожар под Симферополем: прокуратура берет дело на контроль
Лента новостейМолния