https://crimea.ria.ru/20231114/obekt-na-milliard-v-krymu-stroitsya-tsentr-polietnicheskoy-kultury-1132778472.html
Объект на миллиард: в Крыму строится центр полиэтнической культуры
Объект на миллиард: в Крыму строится центр полиэтнической культуры - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Объект на миллиард: в Крыму строится центр полиэтнической культуры
– Бывает, что в день нахаживаю по тридцать пять тысяч шагов, а то и больше. Ведь если забыл что-нибудь на первом этаже – несешься на 14-й, а лифт еще не... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T17:05
2023-11-14T17:05
2023-11-14T17:10
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
новости крыма
строительство
культура
общество
высшее образование в крыму
госпрограмма социально-экономического развития крыма
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– Бывает, что в день нахаживаю по тридцать пять тысяч шагов, а то и больше. Ведь если забыл что-нибудь на первом этаже – несешься на 14-й, а лифт еще не работает, – признается мастер-прораб Евгений Маркин, пока мы поднимаемся на девятый этаж, где работает бригада. – Всех надо контролировать, за работой следить.– Ленятся рабочие?– Разные люди бывают. (Улыбается). Но стараются работать хорошо, на совесть. У нас много ребят из Казани, а также местных. В среднем на объекте находится до 80 человек, рабочий день длится с 9 до 18 часов.Маркин – коренной петербуржец. В Крыму недавно. Приехал на объект после окончания профильного вуза.Все идет по графикуВ Симферополе строится 14-этажный центр полиэтнической культуры при РВУЗ "КИПУ". Если проще – общежитие для студентов на 620 мест площадью 24 437 "квадратов". По информации регионального минстроя, предельная стоимость объекта, который реализуется в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя" – 1 148,44 млн рублей.И уточнил, что объект планируется ввести в эксплуатацию до конца следующего года. В новое общежитие смогут заселиться 620 студентов, также здесь будут работать 44 человека из числа персонала. По проекту предусмотрен спортивный зал, профилакторий, стоматологический кабинет, административные помещения и зимний сад.Спецпропуска и зимний садЖилые модули – просторные и светлые. Однокомнатные (рассчитаны на семейные пары и педагогов), двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные блоки. С кухней и санузлами. По проекту в каждой комнате будут жить по два человека.И уточняет: есть два лифта, один из них панорамный, четыре эвакуационных выхода. Строительство ведется с использованием современных и безопасных материалов. На четвертых и пятых этажах скоро будут стелить линолеум и монтировать межкомнатные двери, позже останется поставить мебель и необходимую технику – студентам с собой ни кроватей, ни матрасов, ни телевизоров привозить не нужно будет, все установят, подчеркнул Кудрявцев.На седьмом и девятом этажах идут отделочные работы: сначала стены сделают идеально ровными, потом нанесут декоративную штукатурку и покрасят. Строители монтируют внутренние инженерные сети, ведут работы по наружным теплосетям, занимаются остеклением, облицовывают ступени лестничной клетки и стены плиткой. Обещают, что все будет удобно, красиво и необычно.И добавляет, что в рамках второй очереди построят библиотеку, а затем – спортзал и учебные классы. На 14 этаже дух захватывает не только от количества преодоленных ступенек, но и от панорамного вида на Симферополь. Сейчас здесь дует ветер и отовсюду видны металлические конструкции. Но чуть позже здесь, на эксплуатируемой кровле, разобьют зимний сад площадью 669 "квадратов". Здесь студенты смогут отдыхать, общаться и любоваться видами крымской столицы и южного неба – кровлю обещают сделать витражной, из закаленного стекла.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма в течение двух с половиной лет построят новую школу за миллиард рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлиникуВ здравницах Крыма строят модульные корпуса для туристовСтройки и рабочие места: как развивается Симферопольский район Крыма
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
крымский инженерно-педагогический университет (кипу), новости крыма, строительство, культура, общество, высшее образование в крыму, госпрограмма социально-экономического развития крыма, видео
Объект на миллиард: в Крыму строится центр полиэтнической культуры
В Симферополе строится 14-этажный центр полиэтнической культуры при КИПУ
17:05 14.11.2023 (обновлено: 17:10 14.11.2023)
– Бывает, что в день нахаживаю по тридцать пять тысяч шагов, а то и больше. Ведь если забыл что-нибудь на первом этаже – несешься на 14-й, а лифт еще не работает, – признается мастер-прораб Евгений Маркин, пока мы поднимаемся на девятый этаж, где работает бригада. – Всех надо контролировать, за работой следить.
– Разные люди бывают. (Улыбается). Но стараются работать хорошо, на совесть. У нас много ребят из Казани, а также местных. В среднем на объекте находится до 80 человек, рабочий день длится с 9 до 18 часов.
Маркин – коренной петербуржец. В Крыму недавно. Приехал на объект после окончания профильного вуза.
Все идет по графику
В Симферополе строится 14-этажный центр полиэтнической культуры при РВУЗ "КИПУ". Если проще – общежитие для студентов на 620 мест площадью 24 437 "квадратов". По информации регионального минстроя, предельная стоимость объекта, который реализуется в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя" – 1 148,44 млн рублей.
"На сегодняшний день стоимость объекта по контракту 520 млн рублей. Строительная готовность объекта 69%. Срок окончания строительно-монтажных работ – октябрь 2024 года. Уже выполняется отделка, идут работы по внутренним слаботочным сетям. Никаких отставаний от графика производства нет. Нацелены вовремя сдать объект", – рассказал журналистам главный специалист отдела капстроительства дирекции соцобъектов ГКУ "Инвестстрой РК" Артем Замелюк.
И уточнил, что объект планируется ввести в эксплуатацию до конца следующего года. В новое общежитие смогут заселиться 620 студентов, также здесь будут работать 44 человека из числа персонала. По проекту предусмотрен спортивный зал, профилакторий, стоматологический кабинет, административные помещения и зимний сад.
Спецпропуска и зимний сад
Жилые модули – просторные и светлые. Однокомнатные (рассчитаны на семейные пары и педагогов), двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные блоки. С кухней и санузлами. По проекту в каждой комнате будут жить по два человека.
"Одно крыло здания будет женское, второе – мужское. Вход в каждое будет осуществляться по специальным запрограммированным ключам. Первые несколько этажей будут оборудованы для маломобильной группы населения", – рассказывает начальник строительства объекта Сергей Кудрявцев.
И уточняет: есть два лифта, один из них панорамный, четыре эвакуационных выхода. Строительство ведется с использованием современных и безопасных материалов. На четвертых и пятых этажах скоро будут стелить линолеум и монтировать межкомнатные двери, позже останется поставить мебель и необходимую технику – студентам с собой ни кроватей, ни матрасов, ни телевизоров привозить не нужно будет, все установят, подчеркнул Кудрявцев.
На седьмом и девятом этажах идут отделочные работы: сначала стены сделают идеально ровными, потом нанесут декоративную штукатурку и покрасят. Строители монтируют внутренние инженерные сети, ведут работы по наружным теплосетям, занимаются остеклением, облицовывают ступени лестничной клетки и стены плиткой. Обещают, что все будет удобно, красиво и необычно.
"Отделка коридора начнется, когда температурный режим позволит – все закроем, чтобы было теплее, и приступим. Сейчас работаем в жилых модулях. В здании предусмотрено центральное теплоснабжение. Как раз сейчас идет работа по подключению тепла", – пояснят Кудрявцев.
И добавляет, что в рамках второй очереди построят библиотеку, а затем – спортзал и учебные классы. На 14 этаже дух захватывает не только от количества преодоленных ступенек, но и от панорамного вида на Симферополь. Сейчас здесь дует ветер и отовсюду видны металлические конструкции. Но чуть позже здесь, на эксплуатируемой кровле, разобьют зимний сад площадью 669 "квадратов". Здесь студенты смогут отдыхать, общаться и любоваться видами крымской столицы и южного неба – кровлю обещают сделать витражной, из закаленного стекла.
Ранее сообщалось
, что в Ленинском районе Крыма в течение двух с половиной лет построят новую школу за миллиард рублей.
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