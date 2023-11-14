https://crimea.ria.ru/20231114/obekt-na-milliard-v-krymu-stroitsya-tsentr-polietnicheskoy-kultury-1132778472.html

Объект на миллиард: в Крыму строится центр полиэтнической культуры

Объект на миллиард: в Крыму строится центр полиэтнической культуры - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Объект на миллиард: в Крыму строится центр полиэтнической культуры

– Бывает, что в день нахаживаю по тридцать пять тысяч шагов, а то и больше. Ведь если забыл что-нибудь на первом этаже – несешься на 14-й, а лифт еще не... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T17:05

2023-11-14T17:05

2023-11-14T17:10

крымский инженерно-педагогический университет (кипу)

новости крыма

строительство

культура

общество

высшее образование в крыму

госпрограмма социально-экономического развития крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0e/1132779307_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_48de474a50b82e5f180384a3c6e3bbb9.jpg

– Бывает, что в день нахаживаю по тридцать пять тысяч шагов, а то и больше. Ведь если забыл что-нибудь на первом этаже – несешься на 14-й, а лифт еще не работает, – признается мастер-прораб Евгений Маркин, пока мы поднимаемся на девятый этаж, где работает бригада. – Всех надо контролировать, за работой следить.– Ленятся рабочие?– Разные люди бывают. (Улыбается). Но стараются работать хорошо, на совесть. У нас много ребят из Казани, а также местных. В среднем на объекте находится до 80 человек, рабочий день длится с 9 до 18 часов.Маркин – коренной петербуржец. В Крыму недавно. Приехал на объект после окончания профильного вуза.Все идет по графикуВ Симферополе строится 14-этажный центр полиэтнической культуры при РВУЗ "КИПУ". Если проще – общежитие для студентов на 620 мест площадью 24 437 "квадратов". По информации регионального минстроя, предельная стоимость объекта, который реализуется в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя" – 1 148,44 млн рублей.И уточнил, что объект планируется ввести в эксплуатацию до конца следующего года. В новое общежитие смогут заселиться 620 студентов, также здесь будут работать 44 человека из числа персонала. По проекту предусмотрен спортивный зал, профилакторий, стоматологический кабинет, административные помещения и зимний сад.Спецпропуска и зимний садЖилые модули – просторные и светлые. Однокомнатные (рассчитаны на семейные пары и педагогов), двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные блоки. С кухней и санузлами. По проекту в каждой комнате будут жить по два человека.И уточняет: есть два лифта, один из них панорамный, четыре эвакуационных выхода. Строительство ведется с использованием современных и безопасных материалов. На четвертых и пятых этажах скоро будут стелить линолеум и монтировать межкомнатные двери, позже останется поставить мебель и необходимую технику – студентам с собой ни кроватей, ни матрасов, ни телевизоров привозить не нужно будет, все установят, подчеркнул Кудрявцев.На седьмом и девятом этажах идут отделочные работы: сначала стены сделают идеально ровными, потом нанесут декоративную штукатурку и покрасят. Строители монтируют внутренние инженерные сети, ведут работы по наружным теплосетям, занимаются остеклением, облицовывают ступени лестничной клетки и стены плиткой. Обещают, что все будет удобно, красиво и необычно.И добавляет, что в рамках второй очереди построят библиотеку, а затем – спортзал и учебные классы. На 14 этаже дух захватывает не только от количества преодоленных ступенек, но и от панорамного вида на Симферополь. Сейчас здесь дует ветер и отовсюду видны металлические конструкции. Но чуть позже здесь, на эксплуатируемой кровле, разобьют зимний сад площадью 669 "квадратов". Здесь студенты смогут отдыхать, общаться и любоваться видами крымской столицы и южного неба – кровлю обещают сделать витражной, из закаленного стекла.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма в течение двух с половиной лет построят новую школу за миллиард рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлиникуВ здравницах Крыма строят модульные корпуса для туристовСтройки и рабочие места: как развивается Симферопольский район Крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крымский инженерно-педагогический университет (кипу), новости крыма, строительство, культура, общество, высшее образование в крыму, госпрограмма социально-экономического развития крыма, видео