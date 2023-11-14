https://crimea.ria.ru/20231114/stroyki-i-rabochie-mesta-kak-razvivaetsya-simferopolskiy-rayon-kryma-1132763653.html
Стройки и рабочие места: как развивается Симферопольский район Крыма
Стройки и рабочие места: как развивается Симферопольский район Крыма - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Стройки и рабочие места: как развивается Симферопольский район Крыма
Симферопольский район растет быстрее других районов Крыма, при этом большая часть строящихся жилых домов - многоквартирные. О перспективах развития... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T07:43
2023-11-14T07:43
2023-11-14T07:43
денис кратюк
радио "спутник в крыму"
симферопольский район
городская среда
благоустройство
новости крыма
крым
строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Симферопольский район растет быстрее других районов Крыма, при этом большая часть строящихся жилых домов - многоквартирные. О перспективах развития инфраструктуры в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава районной администрации Денис Кратюк.Жилое и нежилое строительство"Ни один район Крыма не растет такими темпами, как Симферопольский. Прирастают города и Симферопольский район, поскольку работа всегда в столице", - констатирует Кратюк.По его словам, в первую очередь речь идет о многоэтажном жилом строительстве: сейчас три больших блока застройки реализуются в Мирновском сельском поселении, планируется увеличение площадей под среднеэтажную застройку в Добром. При этом увеличивается и число частных домов - в этой части также ведется работа по легализации готовых объектов."Самостроев не много, но хотелось бы, чтобы жители, после получения разрешения на строительство, получали еще и разрешение на ввод в эксплуатацию. Любой частный дом необходимо оформить, и он должен быть построен по градостроительным нормам. Не более 60% участка должно быть застроено", - говорит руководитель района.Новые офисы МФЦСейчас в районе более 160 тыс. единиц недвижимости и участков, которые необходимо оформить. На данный момент узаконенных объектов не более 50%, но в последнее время процедура оформления упростилась и процесс ускорился."Помогает МФЦ. Тем более, сеть многофункциональных центров расширилась - в некоторых населенных пунктах типа Гордеевского, Доброго, Перовского, заработали центры, чтобы людям не ехать в город. Но есть потребность еще расширять эту сеть в поселениях с населением более 10 тысяч человек. У нас таких около 70%", - продолжает Кратюк.По его словам, до конца года планируется открыть еще два отделения МФЦ - в Чистеньком и Молодежном, где сейчас работают мобильные офисы.Инфраструктура района"Основная застройка - жилая, но также ведется строительство промышленных объектов. Например, логистических распределительных центров, чтобы снизить нагрузку большегрузного транспорта на город. Три строятся сейчас, нужно еще около четырех", - продолжает чиновник.Это поможет также обеспечить жителей рабочими местами. Кроме того, в районе появляются новые детские сады, школы и медицинские объекты.Что касается грунтовых дорог, по их протяженности Симферопольский район также в лидерах среди остального Крыма. По словам главы администрации, на их грейдирование направлено более 500 млн рублей. Задача таких работ - формирование дорожного полотна в течение нескольких лет, чтобы подготовить основу под асфальтовое покрытие.Ранее Денис Кратюк назвал три основных инвестиционных направления в Симферопольском районе: в 70 процентах случаев инвестиции вкладывает местный бизнес. Больше всего инвесторов интересует строительная отрасль, а также сферы транспорта и торговли. Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и достиженияхСимферопольский район просит столицу поделиться налогамиКогда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти
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денис кратюк, симферопольский район, городская среда, благоустройство, новости крыма, крым, строительство
Стройки и рабочие места: как развивается Симферопольский район Крыма
Власти рассказали об перспективах развития Симферопольского района Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым.
Симферопольский район растет быстрее других районов Крыма, при этом большая часть строящихся жилых домов - многоквартирные. О перспективах развития инфраструктуры в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал глава районной администрации Денис Кратюк.
Жилое и нежилое строительство
"Ни один район Крыма не растет такими темпами, как Симферопольский. Прирастают города и Симферопольский район, поскольку работа всегда в столице", - констатирует Кратюк.
По его словам, в первую очередь речь идет о многоэтажном жилом строительстве: сейчас три больших блока застройки реализуются в Мирновском сельском поселении, планируется увеличение площадей под среднеэтажную застройку в Добром. При этом увеличивается и число частных домов - в этой части также ведется работа по легализации готовых объектов.
"Самостроев не много, но хотелось бы, чтобы жители, после получения разрешения на строительство, получали еще и разрешение на ввод в эксплуатацию. Любой частный дом необходимо оформить, и он должен быть построен по градостроительным нормам. Не более 60% участка должно быть застроено", - говорит руководитель района.
Новые офисы МФЦ
Сейчас в районе более 160 тыс. единиц недвижимости и участков, которые необходимо оформить. На данный момент узаконенных объектов не более 50%, но в последнее время процедура оформления упростилась и процесс ускорился.
"Помогает МФЦ. Тем более, сеть многофункциональных центров расширилась - в некоторых населенных пунктах типа Гордеевского, Доброго, Перовского, заработали центры, чтобы людям не ехать в город. Но есть потребность еще расширять эту сеть в поселениях с населением более 10 тысяч человек. У нас таких около 70%", - продолжает Кратюк.
По его словам, до конца года планируется открыть еще два отделения МФЦ - в Чистеньком и Молодежном, где сейчас работают мобильные офисы.
Инфраструктура района
"Основная застройка - жилая, но также ведется строительство промышленных объектов. Например, логистических распределительных центров, чтобы снизить нагрузку большегрузного транспорта на город. Три строятся сейчас
, нужно еще около четырех", - продолжает чиновник.
Это поможет также обеспечить жителей рабочими местами. Кроме того, в районе появляются новые детские сады, школы и медицинские объекты.
"Пять детсадов планируем сдать в эксплуатацию в ближайшее время. Два - в этом году, три - в начале следующего. Крупные школы вводим в эксплуатацию - очередь на постройку школ серьезная, поскольку необходимо уйти от старых зданий, предъявляются особые требования антитеррора. Всего построено и отреставрировано более 70 домов культуры, 42 школы, 37 детсадов", - приводит статистику Кратюк.
Что касается грунтовых дорог, по их протяженности Симферопольский район также в лидерах среди остального Крыма. По словам главы администрации, на их грейдирование направлено более 500 млн рублей. Задача таких работ - формирование дорожного полотна в течение нескольких лет, чтобы подготовить основу под асфальтовое покрытие.
Ранее Денис Кратюк назвал три основных инвестиционных направления в Симферопольском районе
: в 70 процентах случаев инвестиции вкладывает местный бизнес. Больше всего инвесторов интересует строительная отрасль, а также сферы транспорта и торговли.
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