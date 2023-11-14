https://crimea.ria.ru/20231114/stroyki-i-rabochie-mesta-kak-razvivaetsya-simferopolskiy-rayon-kryma-1132763653.html

Стройки и рабочие места: как развивается Симферопольский район Крыма

Стройки и рабочие места: как развивается Симферопольский район Крыма - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Стройки и рабочие места: как развивается Симферопольский район Крыма

Симферопольский район растет быстрее других районов Крыма, при этом большая часть строящихся жилых домов - многоквартирные. О перспективах развития... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T07:43

2023-11-14T07:43

2023-11-14T07:43

денис кратюк

радио "спутник в крыму"

симферопольский район

городская среда

благоустройство

новости крыма

крым

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Симферопольский район растет быстрее других районов Крыма, при этом большая часть строящихся жилых домов - многоквартирные. О перспективах развития инфраструктуры в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава районной администрации Денис Кратюк.Жилое и нежилое строительство"Ни один район Крыма не растет такими темпами, как Симферопольский. Прирастают города и Симферопольский район, поскольку работа всегда в столице", - констатирует Кратюк.По его словам, в первую очередь речь идет о многоэтажном жилом строительстве: сейчас три больших блока застройки реализуются в Мирновском сельском поселении, планируется увеличение площадей под среднеэтажную застройку в Добром. При этом увеличивается и число частных домов - в этой части также ведется работа по легализации готовых объектов."Самостроев не много, но хотелось бы, чтобы жители, после получения разрешения на строительство, получали еще и разрешение на ввод в эксплуатацию. Любой частный дом необходимо оформить, и он должен быть построен по градостроительным нормам. Не более 60% участка должно быть застроено", - говорит руководитель района.Новые офисы МФЦСейчас в районе более 160 тыс. единиц недвижимости и участков, которые необходимо оформить. На данный момент узаконенных объектов не более 50%, но в последнее время процедура оформления упростилась и процесс ускорился."Помогает МФЦ. Тем более, сеть многофункциональных центров расширилась - в некоторых населенных пунктах типа Гордеевского, Доброго, Перовского, заработали центры, чтобы людям не ехать в город. Но есть потребность еще расширять эту сеть в поселениях с населением более 10 тысяч человек. У нас таких около 70%", - продолжает Кратюк.По его словам, до конца года планируется открыть еще два отделения МФЦ - в Чистеньком и Молодежном, где сейчас работают мобильные офисы.Инфраструктура района"Основная застройка - жилая, но также ведется строительство промышленных объектов. Например, логистических распределительных центров, чтобы снизить нагрузку большегрузного транспорта на город. Три строятся сейчас, нужно еще около четырех", - продолжает чиновник.Это поможет также обеспечить жителей рабочими местами. Кроме того, в районе появляются новые детские сады, школы и медицинские объекты.Что касается грунтовых дорог, по их протяженности Симферопольский район также в лидерах среди остального Крыма. По словам главы администрации, на их грейдирование направлено более 500 млн рублей. Задача таких работ - формирование дорожного полотна в течение нескольких лет, чтобы подготовить основу под асфальтовое покрытие.Ранее Денис Кратюк назвал три основных инвестиционных направления в Симферопольском районе: в 70 процентах случаев инвестиции вкладывает местный бизнес. Больше всего инвесторов интересует строительная отрасль, а также сферы транспорта и торговли. Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и достиженияхСимферопольский район просит столицу поделиться налогамиКогда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кратюк, симферопольский район, городская среда, благоустройство, новости крыма, крым, строительство