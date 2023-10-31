https://crimea.ria.ru/20231031/simferopolskiy-rayon-prosit-stolitsu-podelitsya-nalogami-1132449724.html

Симферопольский район просит столицу поделиться налогами

Симферопольский район просит столицу поделиться налогами - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Симферопольский район просит столицу поделиться налогами

Размер дотаций, получаемых Симферопольским районом из бюджета Республики Крым, можно было бы сократить, если бы часть налогов, которые трудоспособное население... РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T19:49

2023-10-31T19:49

2023-10-31T19:49

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симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Размер дотаций, получаемых Симферопольским районом из бюджета Республики Крым, можно было бы сократить, если бы часть налогов, которые трудоспособное население района оставляет в крымской столице, направлялись в район. Такую мысль в рамках пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым высказал глава администрации Симферопольского муниципального района Денис Кратюк.По его информации, более 60% трудоспособного населения Симферопольского района работает в крымской столице. А суммы дотаций, которые район получает из крымского бюджета, достигают миллиарда рублей.Также Кратюк отметил, что львиная доля дотаций идет на образование и культуру.В то же время, Симферопольский район отличается от других регионов тем, что количество создаваемых здесь предприятий и число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей продолжает расти. Об этом рамках пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала руководитель Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина.При этом три четверти предприятий, которые представляют крупный и средний бизнес на территории района, работает с прибылью - более 260 млн рублей, сообщила Балдина.Ранее о том, что крупным бизнес-структурам России, подпавшим под зарубежные санкции, ничто не мешает активно работать в Крыму, сообщила зампредседателя Совмина Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и достиженияхЧто будет с мостом в селе Дружное — ответ властейРеконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжи

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симферополь, симферопольский район, денис кратюк, налоги, ольга балдина, статистика, крым, новости крыма