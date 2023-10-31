Симферопольский район просит столицу поделиться налогами
Кратюк: 60% трудоспособного населения Симферопольского района оставляют налоги в городе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Размер дотаций, получаемых Симферопольским районом из бюджета Республики Крым, можно было бы сократить, если бы часть налогов, которые трудоспособное население района оставляет в крымской столице, направлялись в район. Такую мысль в рамках пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым высказал глава администрации Симферопольского муниципального района Денис Кратюк.
"Что нужно, чтобы район перестал быть дотационным? Секрет кроется в размещении района. Большинство трудоспособного населения Симферопольского района сегодня работает в городе, получает там зарплату и тратит деньги в городе. Но есть механизм горизонтального бюджетного трансферта, то есть хотелось бы, чтобы город Симферополь чуть-чуть поделился теми налогами, которые приносят им жители нашего района", - сказал Кратюк.
По его информации, более 60% трудоспособного населения Симферопольского района работает в крымской столице. А суммы дотаций, которые район получает из крымского бюджета, достигают миллиарда рублей.
Также Кратюк отметил, что львиная доля дотаций идет на образование и культуру.
В то же время, Симферопольский район отличается от других регионов тем, что количество создаваемых здесь предприятий и число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей продолжает расти. Об этом рамках пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала руководитель Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина.
"Сегодня на территории района зарегистрированы 1,5 тысячи предприятий и 5,6 тысячи индивидуальных предпринимателей", - уточнила она.
При этом три четверти предприятий, которые представляют крупный и средний бизнес на территории района, работает с прибылью - более 260 млн рублей, сообщила Балдина.
Ранее о том, что крупным бизнес-структурам России, подпавшим под зарубежные санкции, ничто не мешает активно работать в Крыму, сообщила зампредседателя Совмина Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
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