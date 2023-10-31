Рейтинг@Mail.ru
Симферопольский район просит столицу поделиться налогами - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231031/simferopolskiy-rayon-prosit-stolitsu-podelitsya-nalogami-1132449724.html
Симферопольский район просит столицу поделиться налогами
Симферопольский район просит столицу поделиться налогами - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Симферопольский район просит столицу поделиться налогами
Размер дотаций, получаемых Симферопольским районом из бюджета Республики Крым, можно было бы сократить, если бы часть налогов, которые трудоспособное население... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T19:49
2023-10-31T19:49
симферополь
симферопольский район
денис кратюк
налоги
ольга балдина
статистика
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110775/14/1107751428_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_6396f461f3684f90cf83c3acf1adef77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Размер дотаций, получаемых Симферопольским районом из бюджета Республики Крым, можно было бы сократить, если бы часть налогов, которые трудоспособное население района оставляет в крымской столице, направлялись в район. Такую мысль в рамках пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым высказал глава администрации Симферопольского муниципального района Денис Кратюк.По его информации, более 60% трудоспособного населения Симферопольского района работает в крымской столице. А суммы дотаций, которые район получает из крымского бюджета, достигают миллиарда рублей.Также Кратюк отметил, что львиная доля дотаций идет на образование и культуру.В то же время, Симферопольский район отличается от других регионов тем, что количество создаваемых здесь предприятий и число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей продолжает расти. Об этом рамках пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала руководитель Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина.При этом три четверти предприятий, которые представляют крупный и средний бизнес на территории района, работает с прибылью - более 260 млн рублей, сообщила Балдина.Ранее о том, что крупным бизнес-структурам России, подпавшим под зарубежные санкции, ничто не мешает активно работать в Крыму, сообщила зампредседателя Совмина Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и достиженияхЧто будет с мостом в селе Дружное — ответ властейРеконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжи
https://crimea.ria.ru/20231031/v-simferopolskom-rayone-stroyat-tri-logisticheskikh-tsentra-1132448477.html
симферополь
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110775/14/1107751428_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e354f29c9475f251fd92b7fd9f8fcf0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, симферопольский район, денис кратюк, налоги, ольга балдина, статистика, крым, новости крыма
Симферопольский район просит столицу поделиться налогами

Кратюк: 60% трудоспособного населения Симферопольского района оставляют налоги в городе

19:49 31.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Размер дотаций, получаемых Симферопольским районом из бюджета Республики Крым, можно было бы сократить, если бы часть налогов, которые трудоспособное население района оставляет в крымской столице, направлялись в район. Такую мысль в рамках пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым высказал глава администрации Симферопольского муниципального района Денис Кратюк.

"Что нужно, чтобы район перестал быть дотационным? Секрет кроется в размещении района. Большинство трудоспособного населения Симферопольского района сегодня работает в городе, получает там зарплату и тратит деньги в городе. Но есть механизм горизонтального бюджетного трансферта, то есть хотелось бы, чтобы город Симферополь чуть-чуть поделился теми налогами, которые приносят им жители нашего района", - сказал Кратюк.

По его информации, более 60% трудоспособного населения Симферопольского района работает в крымской столице. А суммы дотаций, которые район получает из крымского бюджета, достигают миллиарда рублей.
Также Кратюк отметил, что львиная доля дотаций идет на образование и культуру.
В то же время, Симферопольский район отличается от других регионов тем, что количество создаваемых здесь предприятий и число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей продолжает расти. Об этом рамках пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала руководитель Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина.
"Сегодня на территории района зарегистрированы 1,5 тысячи предприятий и 5,6 тысячи индивидуальных предпринимателей", - уточнила она.
При этом три четверти предприятий, которые представляют крупный и средний бизнес на территории района, работает с прибылью - более 260 млн рублей, сообщила Балдина.
Ранее о том, что крупным бизнес-структурам России, подпавшим под зарубежные санкции, ничто не мешает активно работать в Крыму, сообщила зампредседателя Совмина Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и достижениях
Что будет с мостом в селе Дружное — ответ властей
Реконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжи
Стройплощадка - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
15:20
В Симферопольском районе строят три логистических центра
 
СимферопольСимферопольский районДенис КратюкНалогиОльга БалдинаСтатистикаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:12Рост заболеваемости COVID: ситуация по стране и Крыму
19:49Симферопольский район просит столицу поделиться налогами
19:47Автобус с пассажирами столкнулся с иномаркой в Симферополе: что известно
19:21В Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети
18:59Золото осени: каким был октябрь в фото РИА Новости Крым
18:26Дорога на Беляус: проезд к "Крымским мальдивам" отремонтируют
17:57В чем опасность самолетов F-16 на Украине – эксперт
17:28В Севастополе во вторник вечером будет громко
17:22Mriya Resort & SPA получила самую престижную награду как премиум-отельер
17:17Росатом в Крыму будет развивать общественный электротранспорт - Аксенов
16:46В Керчи простились с героем СВО Алексеем Лариным
16:20Минус 900 боевиков и 8 танков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации
16:02ПСБ повышает процент на остаток по пенсионным картам
15:52Украинские самолеты и вертолет сбиты российскими ПВО над новыми регионами
15:42Цифровое шоу об истории Москвы представят на выставке-форуме "Россия"
15:32Под Одессой разбиты места производства дронов и безэкипажных катеров ВСУ
15:20В Симферопольском районе строят три логистических центра
14:48Лето в конце октября: температура в Крыму может побить 100-летний рекорд
14:28ЖК "Солнечный парк" – комфорт и безопасность современного жилья
14:13Духи умерших: Захарова об украинских костюмах детей Блинкена на Хэллоуин
Лента новостейМолния